Het grootste deel van de Oekraïense vluchtelingen dat zich sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente bestaat uit vrouwen en kinderen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Sinds 24 februari hebben ruim 27.000 mensen uit dat land zich ingeschreven in Nederland. Van de volwassen vluchtelingen is 80 procent vrouw. Ruim een derde is kind. Onder de kinderen is het aandeel jongens en meisjes vrijwel gelijk. Een derde van de ingeschreven Oekraïners is tussen de 25 en 45 jaar oud.

Dat er veel meer gevluchte vrouwen zijn is niet vreemd. Mannelijke inwoners in de leeftijd van achttien tot zestig jaar mogen Oekraïne namelijk niet uit, omdat ze beschikbaar moeten zijn voor het leger. Dit is terug te zien in de CBS-cijfers. Onder de Oekraïense zestigplussers in Nederland zijn weliswaar meer vrouwen, maar in die groep is de oververtegenwoordiging (70 procent) wel kleiner.

De meeste mensen hebben zich ingeschreven in de grote steden. De meeste inschrijvingen vonden plaats in Rotterdam, gevolgd door Amsterdam, Groningen en Eindhoven. De CBS-cijfers zijn gebaseerd op de informatie die het statistiekbureau krijgt vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen zich direct bij een Nederlandse gemeente inschrijven als zij de Oekraïense nationaliteit hebben. Ook mensen met een andere nationaliteit die kunnen aantonen dat ze vlak voor de Russische inval in Oekraïne een geldige verblijfsvergunning in dat land hadden, mogen zich inschrijven.

De inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie is belangrijk, omdat de overheid hiermee onder meer voorzieningen kan regelen voor de betrokkenen, zoals zorg en onderwijs.