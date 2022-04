De Europese Commissie bouwt een voorraad medicijnen en ontsmettingsmiddelen op die nodig kan zijn na een aanval met biologische, nucleaire of chemische wapens. Er zijn per direct drie miljoen kaliumjodidepillen, die helpen bij gezondheidsproblemen na radioactiviteit, naar Oekraïne gebracht. De EC besloot al voor de Russische invasie van het aan de EU grenzende land dat een centrale voorraad nodig is.

De Europese Commissie geeft 540,5 miljoen euro uit voor de medicijnen, vaccins, uitrusting en ontsmettingsmiddelen. De voorraad moet patiënten beschermen na blootstelling aan chemische, biologische, radioactieve of nucleaire (CBRN) stoffen.

"Ongelukken met CBRN-stoffen kunnen de bevolking hard raken, ver voorbij de plaats van het ongeluk", zegt een woordvoerder van de Europese Commissie tegen NU.nl. "Dit kan ertoe leiden dat meerdere landen de dupe raken van dezelfde ramp. Die landen zijn in zo'n situatie niet in staat om elkaar te helpen." Daarom legt de EC de voorraad hulpmiddelen aan.

De voorraad - 'RescEU reserve' genoemd - is bedoeld voor alle EU-lidstaten, maar ook voor landen die deelnemen aan het EU Civil Protection Mechanism, zoals Noorwegen en Turkije. Ook landen die aan de EU grenzen, zoals Oekraïne, kunnen om hulp vragen. "Op dit moment heeft alleen Oekraïne een aanvraag gedaan", vertelt de woordvoerder.

De bijna drie miljoen pillen zijn vanuit Frankrijk en Spanje naar Oekraïne verscheept. Er zal nog een lading uit de EU-voorraad volgen.

De 'RescEU reserve' wordt mede opgebouwd uit zorg over de Russische invasie van Oekraïne en de dreiging van de inzet van nucleaire stoffen of andere CBRN-middelen. Het Europese besluit stamt uit de tijd van voor de Russische invasie van Oekraïne en is gebaseerd op een Europees rapport uit 2019 over de voordelen van een strategische en centrale inkoop.

Mocht er radioactiviteit vrijkomen in Oekraïne, dan zijn de risico's voor Nederland beperkt. De kerncentrale van Zaporizhzhia ligt op meer dan 2.000 kilometer van Amsterdam. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat die afstand "relatief groot" is voor de stralingsdeeltjes. "Als de wind radioactieve jodiumdeeltjes richting Nederland meevoert, dan zijn de hoeveelheden straling te klein om er ziek van te worden."

Daarnaast heeft Nederland zelf een noodvoorraad voor het geval dat er een kernongeval dichter bij huis plaatsvindt, zegt de woordvoerder tegen NU.nl.