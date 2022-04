Er zitten nog ruim 100.000 burgers vast in Mariupol, zegt burgemeester Vadym Boychenko van de zwaar belegerde Oekraïense havenstad donderdag. Zij moeten volgens hem dringend worden geëvacueerd. De strategisch gelegen stad ligt bijna volledig in puin door aanhoudende aanvallen van het Russische leger.

Boychenko noemt de situatie in Mariupol een humanitaire ramp. Er zijn volgens hem naar schatting vijfduizend burgers omgekomen en zo'n veertigduizend inwoners gedeporteerd naar Rusland. Deze gegevens zijn niet onafhankelijk bevestigd.

Volgens Boychenko is inmiddels 90 procent van de infrastructuur van de stad verwoest. Daarvan is volgens de burgemeester 40 procent niet meer te herstellen. In de stad is geen stromend water of elektriciteit meer aanwezig. Mariupol telde voor de oorlog zo'n 430.000 inwoners.

Door de omsingeling van de stad door Russische troepen is vluchten levensgevaarlijk. Oekraïne en Rusland maken regelmatig afspraken voor humanitaire corridors, maar massa-evacuaties vanuit Mariupol zijn niet mogelijk. Via de vluchtroutes vertrekken hooguit honderden tot enkele duizenden inwoners per dag.

Pro-Russische rebellen claimen stadscentrum

Donderdagochtend maakten de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne melding van de inname van het centrum van Mariupol. Ze stellen in Russische media dat de belangrijkste veldslagen in Mariupol voorbij zijn.

Volgens hen wordt er alleen nog gevochten in de haven en in het complex van de staalfabriek Azovstal, aan de oostelijke rand van het stadscentrum. Wel zijn er nog Oekraïense strijders verschanst in ondergrondse gangen, aldus Eduard Basurin van de 'volksrepubliek' Donetsk.

Volgens Kyiv wordt het centrum van de stad nog steeds verdedigd en is het nog steeds in Oekraïense handen.

De inname van Mariupol was een van de hoofddoelen van de Russische invasie van Oekraïne, die op 24 februari begon.

De stad, die nog geen 50 kilometer van de grens met Rusland ligt, werd snel omsingeld, maar wordt fel verdedigd door voornamelijk extreemrechtse milities, die de stad in juni 2014 in handen kregen. Zij zijn in de ogen van de pro-Russische volksmilities uit Donetsk en Luhansk de ergste vijanden en verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden in Oost-Oekraïne.