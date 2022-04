De Zuid-Oekraïense stad Mariupol is volgens de Russische president Vladimir Poetin in Russische handen. De Russische president erkent dat een grote staalfabriek nog niet is ingenomen, maar het terrein is volgens hem "hermetisch afgesloten" en omringd door soldaten. "Er is daarom geen reden om het gebied te bestormen", zegt Poetin.

De staalfabriek is het laatste militaire bolwerk van de Oekraïense verdediging in Mariupol. Het terrein is moeilijk in te nemen doordat de circa tweeduizend aanwezige militairen zich in veel gebouwen kunnen verschansen en er een ondergronds tunnelstelsel is waardoor zij zich kunnen bewegen. Poetin ziet ook geen reden om dat tunnelnetwerk in te nemen.

"Het gebied is zodanig afgesloten dat geen vlieg ongemerkt onze blokkades kan passeren. Als de troepen in de staalfabriek zich overgeven, worden zij niet gedood. We zullen hen met respect behandelen", belooft de Russische president.

De inname van Mariupol is erg belangrijk voor Poetin, omdat het op een belangrijke strategische locatie ligt. Door de verovering kan Rusland een landverbinding maken met het schiereiland de Krim, dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd.

Ook kunnen er verbindingen worden gemaakt met pro-Russische gebieden in het oosten van Oekraïne, waar momenteel zwaar gevochten wordt. Poetin kan nu vanuit het zuiden meer dan tien strategische militaire bataljons naar die frontlinie sturen, schreef het Pentagon al eerder.

Rusland beweert een op de drie inwoners te hebben geëvacueerd

Mariupol telde voor de invasie meer dan 400.000 inwoners. Het Russische ministerie van Defensie beweert dat meer dan 142.000 inwoners naar Rusland zijn geëvacueerd, maar die cijfers zijn niet door andere partijen geverifieerd.

In de staalfabriek schuilen nog honderden burgers en in de stad zouden sowieso nog (tien)duizenden burgers zijn achtergebleven. Oekraïne wilde ze de afgelopen dagen uit de stad halen, maar de grote evacuaties konden niet doorgaan.

Mariupol is - op een grote staalfabriek na - in Russische handen. Mariupol is - op een grote staalfabriek na - in Russische handen. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Experts hadden val van Mariupol al veel eerder verwacht

De val van Mariupol komt niet onverwachts. Militaire experts bewierookten het verzet, omdat het onwaarschijnlijk was dat de Oekraïners het zo lang konden volhouden.

Vorige week leken de eerste scheurtjes te zijn aangebracht in de Oekraïense verdediging. Militaire brigades meldden toen dat zij amper munitie hadden om zich te verdedigen en het gros van de vechtende soldaten zou gewond zijn. Ook gaven veel internationale huurlingen zich over aan de Russen.

"We hebben geen voedsel en munitie meer. Het was me een genoegen. Ik hoop dat de oorlog binnenkort eindigt", citeerde The Times een Britse soldaat die voor Oekraïne vocht.

De stad is grotendeels verwoest

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn tienduizenden inwoners van Mariupol tijdens de strijd met Rusland gedood. De burgemeester sprak zelf van 21.000 doden.

De havenstad is vrijwel volledig verwoest. Door de aanhoudende Russische beschietingen zijn negen op de tien gebouwen zwaar beschadigd, terwijl vier op de tien gebouwen onherstelbaar zijn verwoest.