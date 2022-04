De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept westerse politici op snel een akkoord te bereiken over een embargo op Russische olie. Het uitblijven van een embargo kost Oekraïners het leven, zei hij in de nacht van woensdag op donderdag in een videotoespraak.

Zelensky kondigde aan dat hij erop zal blijven aandringen dat Russische banken volledig geweerd worden uit het internationale financiële systeem.

In zes weken heeft de Russische invasie van Oekraïne meer dan vier miljoen mensen op de vlucht gejaagd, duizenden mensen gedood of verwond en steden en dorpen verwoest.

De Oekraïense president zei dat Moskou zoveel geld verdient met de export van olie dat het vredesbesprekingen niet serieus hoeft te nemen. Hij riep de "democratische wereld" op de Russische ruwe olie te mijden.

"Sommige politici zijn nog steeds niet in staat te beslissen hoe ze de stroom van petrodollars en olie-euro's naar Rusland kunnen beperken om hun eigen economie niet in gevaar te brengen", zei Zelensky. Hij zei te verwachten dat er toch een olie-embargo wordt opgelegd.

"De enige vraag is hoeveel Oekraïense mannen en hoeveel Oekraïense vrouwen het Russische leger nog zal moeten doden om u, bepaalde politici - en we weten wie u bent - tot enige vastberadenheid te brengen", zei hij.

De Verenigde Staten hebben woensdag een nieuwe sanctieronde tegen Russische banken en de elite afgekondigd. Zelensky noemde de aankondiging spectaculair, maar niet toereikend.