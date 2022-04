Enkele keren per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de Russen lijken zich uit de omgeving van Kyiv teruggetrokken te hebben. De vrees is dat zij zich opnieuw groeperen en herbevoorraden om daarna in groten getale het zuidoosten aan te vallen, waar de strategische havenstad Mariupol ligt. In de Oost-Oekraïense regio Luhansk roept de gouverneur de inwoners op te vluchten nu het nog kan.

De Verenigde Staten schatten in dat alle Russische troepen zich uit de buurt van Kyiv hebben teruggetrokken. De militairen rusten uit en bevoorraden zich voor een verwachte herschikking in Oekraïne, zei een hooggeplaatste Amerikaanse defensieambtenaar die anoniem wilde blijven.

De bron zei dat Russische troepen momenteel in Belarus van nieuwe uitrustingen en voorraden worden voorzien. Dat zou erop duiden dat de troepen zo spoedig mogelijk weer naar Oekraïne worden gezonden. Dinsdag kondigden de Russen aan opnieuw te zullen vechten tegen de Oekraïense troepen die de strategisch belangrijke Zuid-Oekraïense havenstad Mariupol aan de Zee van Azov verdedigen.

Het stadsbestuur van Kyiv meldt dat 89 mensen in de Oekraïense hoofdstad zijn gedood sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari. Onder de slachtoffers zijn vier kinderen.

Oost-Oekraïense regio roept inwoners op te vluchten

De gouverneur van de Oost-Oekraïense regio Luhansk roept alle inwoners woensdag op te vluchten "nu het veilig is". "We zullen iedereen weghalen als de Russen ons toestaan naar de verzamelplekken voor evacuatie te gaan. Omdat ze niet altijd een staakt-het-vuren in acht nemen, zoals je hebt kunnen zien", aldus gouverneur Serhiy Gaidai op Telegram.

Gaidai zei in een videotoespraak dat Russische troepen er niet in zijn geslaagd de Oekraïense verdediging in zijn regio te doorbreken. Wel zouden ze "alles op hun pad" vernietigen en "voor niets stoppen".

De burgemeester van de belegerde Zuid-Oekraïense stad Mariupol heeft Rusland ervan beschuldigd in mobiele crematoria lijken te verbranden om sporen van oorlogsmisdaden uit te wissen. De Russische troepen hebben ondertussen een groot deel van de stad bezet.

"Dit is een nieuw Auschwitz of Majdanek", schreef de burgemeester op Telegram, verwijzend naar de naziconcentratiekampen in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De lijken zouden worden verbrand door lokale aanhangers van de Russen. Berichten uit Mariupol kunnen al weken niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Oekraïne meldt inmiddels aanvallen op burgers in Donetsk

Bij Russische aanvallen in de buurt van een humanitair distributiepunt in de regio Donetsk in Oost-Oekraïne zijn woensdag vier mensen om het leven gekomen en vier anderen gewond geraakt, zei de regionale gouverneur.

Moskou lijkt zich verder voor te bereiden op een offensief gericht op het overnemen van het Donetsbekken, de regio waar Donetsk onderdeel van is. De hoofdstad van de gelijknamige oblast ligt ongeveer 55 kilometer ten noordoosten van Vuhledar en wordt sinds 2014 gecontroleerd door pro-Russische separatisten.

In de industriestad Severodonetsk in het oosten van Oekraïne zijn woensdag met regelmatige tussenpozen granaten en raketten geland, melden journalisten van het Franse persbureau AFP. Severodonetsk, dat voor de oorlog meer dan 100.000 inwoners telde, is de oostelijkste stad die in handen van Oekraïense troepen is.

Vijfhonderd burgers geëvacueerd

Een team van het internationaal comité van het Rode Kruis (ICRC) heeft een konvooi van bussen en privéauto's met meer dan vijfhonderd mensen naar Zaporizhzhia geleid. De burgers waren eerder op eigen kracht uit de belegerde Oekraïense stad Mariupol gevlucht, meldt het Rode Kruis.

"De aankomst van dit konvooi in Zaporizhzhia is een enorme opluchting voor honderden mensen die hebben geleden en nu op een veiligere locatie zijn. Het is echter duidelijk dat duizenden burgers die nog vastzitten in Mariupol een veilige doorgang nodig hebben", zei Pascal Hundt, het hoofd van de delegatie van het ICRC in Oekraïne. Hij zei tegen BBC News te hopen in de komende dagen meer van dit soort reddingsoperaties te kunnen uitvoeren.

Zaporizhzhia ligt ruim 200 kilometer ten noordwesten van Mariupol. Het Rode Kruis is uit veiligheidsoverwegingen niet in Mariupol, maar op 20 kilometer afstand gebleven.

NAVO-topman waarschuwt dat de oorlog nog lang kan duren

De oorlog in Oekraïne kan nog maanden of zelfs jaren gaan duren, waarschuwt NAVO-topman Jens Stoltenberg. Hij deed dit aan het begin van een tweedaags overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten in Brussel. Daarbij staat de bloedige Russische invasie van het NAVO-partnerland Oekraïne hoog op de agenda.

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn wil om heel Oekraïne in te nemen niet opgegeven en de oorlog zal waarschijnlijk nog lang gaan duren, aldus Stoltenberg. "We moeten realistisch zijn. En daarom moeten we ook voorbereid zijn op een lange rit wat betreft het steunen van Oekraïne, het handhaven van sancties en het versterken van onze verdediging."