Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al ruim veertig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer: Wat zijn de belangrijkste punten uit het debat tussen deskundigen die willen ingrijpen in Oekraïne en zij die dat niet willen?

Russen zijn slechte verliezers. De burgerdoden in Bucha zetten de onderhandelingen op scherp en openen een juridisch front (genocide of niet?) in de strijd tegen de Russische president Vladimir Poetin. Des te prangender wordt de vraag: moet er worden ingegrepen om een eind te maken aan de barbarij?

De duiders op radio en tv zwalken dagelijks tussen optimisme en pessimisme: ze twisten over de strategie van de Russen, vliegen elkaar in de haren over de ernst van de onderhandelingen zelf en eindigen vaak met de verzuchting: "We gaan het zien, het wordt een erg interessant weekje." Toegegeven, koffiedik kijken is ook moeilijk.

De niet-ingrijpers vallen terug op het oude adagium van de NAVO: we zijn niet in oorlog met Rusland en zolang Poetin not 1 inch over de grens van een NAVO-lidstaat gaat, kijken we toe. Hoe hij ook tekeergaat in Mariupol of Bucha, wij steunen Oekraïne wel met steeds betere wapens, maar gaan daar zelf niet vechten (en bloeden). Dus geen no-flyzone en geen vredestroepen van ons daar.

Een moreel sausje (of duurder gezegd: motief) is er ook: de NAVO-landen hebben ook de plicht om de eigen bevolking te vrijwaren van oorlog. En al helemaal van een nucleaire oorlog met Rusland, want die ligt bij escalatie meteen in het verschiet, zeker sinds Poetin op 27 februari zijn 'afschrikkingswapens' (lees: atoombommen) op scherp zette.

Voorstanders van ingrijpen zien tussenoplossingen

De wel-ingrijpers beroepen zich juist op hun morele afschuw. Bij het zien van de restanten van Mariupol, de gruwelen in Bucha en de beelden van miljoenen vluchtelingen hebben zij geen boodschap aan de klassieke logica van wegkijken en buiten schot blijven.

In talkshows doen voor- en tegenstanders hun best hun zaak te bepleiten (in discussies die soms meer verhit dan overtuigend zijn). De vergelijking met Kosovo - de Kosovaren konden in 1999 uiteindelijk wel op NAVO-vliegtuigen rekenen - gaat nogal mank, want de boosdoener (de Servische president Slobodan Milosevic) kon niet terugslaan met kernwapens. Dat kan Poetin nu dus wel, dus is er zeker sprake van een different ball game. De NAVO kan niet geloofwaardig of moreel met nucleaire zelfmoord dreigen.

Daar draait het juist om: de NAVO verdedigt waarden als vrijheid en recht, een dictator mag niet zomaar zijn gang gaan. Dat is samengevat ook onderwerp van een heftige discussie tussen twee heel invloedrijke commentatoren: Martin Wolf en Gideon Rachman, in de Financial Times. Er zijn heus wel manieren te bedenken om in te grijpen zonder dat we in een atoomoorlog belanden, zegt Wolf tegen Rachman (die ferm de klassieke 'niet ingrijpen'-opvatting aanhangt). Met een no-flyzone bijvoorbeeld, of door de Oekraïners aan nog betere vliegtuigen en wapens te helpen.

Poetins raketten uitschakelen zou kunnen volgens generaal

Onze eigen generaal b.d. Pieter Cobelens denkt een militair geitenpaadje te hebben gevonden. Hij ziet nieuwe kansen, zei hij op 24 maart in de talkshow Op1. Die kansen waren er vroeger (toen alles nog zwart-wit was) blijkbaar niet.

Je zou met precisieraketten of moderne vliegtuigen de lanceerinstallaties van Poetins raketten kunnen uitschakelen, of dat werk door westerse drones kunnen laten opknappen, aldus de generaal. De VS is al voorzichtig begonnen met het leveren van Switchblade-kamikazedrones, die dat zouden kunnen.

De VS, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk zou met langeafstandswapens Russische stellingen kunnen vernietigen die op burgerdoelen schieten. De NAVO zou special forces of kruisvluchtwapens kunnen inzetten om de moordmachines van de Russen (vaak artillerieraketten) plat te leggen. En tegenwoordig zou je met een slimme hack het Kremlin in de kou en in het donker kunnen zetten.

Er is één onvoorspelbare factor bij al die wapens die twintig jaar geleden nog amper bestonden. Rusland eiste in december dat de NAVO minimaal twee dingen zou laten: Oekraïne lid maken en Oekraïne voorzien van offensief wapentuig. Dat eerste heeft Poetin praktisch binnen, maar wat hij met het tweede bedoelt is onduidelijk. Dat onderstreept dat het hier niet zozeer gaat om onze grenzen, maar om die van de Russische president.