De Verenigde Staten schatten in dat alle Russische troepen zich uit de buurt van Kyiv hebben teruggetrokken. De militairen rusten uit en bevoorraden zich voor een verwachte herschikking in Oekraïne, zei een hooggeplaatste Amerikaanse defensieambtenaar die anoniem wilde blijven.

De bron zei dat Russische troepen momenteel in Belarus van nieuwe uitrustingen en voorraden worden voorzien. Dat zou erop duiden dat de troepen zo spoedig mogelijk weer naar Oekraïne worden gezonden. Dinsdag kondigden de Russen aan opnieuw te zullen vechten tegen de Oekraïense troepen die de strategisch belangrijke Zuid-Oekraïense havenstad Mariupol aan de Zee van Azov verdedigen.

De Oekraïense troepen zullen in die strijd snel gebruik kunnen maken van zogeheten Switchblade-drones, die het Amerikaanse ministerie van Defensie dinsdag aan Oekraïne heeft beloofd. Deze kleine kamikazedrones zijn uitgerust met een antipantserkop die bijvoorbeeld door een tank heen kan. De drones worden via buizen gelanceerd. Op dit moment worden Oekraïense militairen in de VS getraind in het gebruik van de drones, zei de defensieambtenaar.

Ook zei hij dat afgelopen weekend in Bucha, een voorstad van Kyiv, "bewust en met voorbedachten rade" burgers zijn gedood.