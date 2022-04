Een team van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) heeft een konvooi van bussen en privéauto's met meer dan vijfhonderd mensen naar Zaporizhzhia geleid. De burgers waren eerder op eigen kracht de belegerde Oekraïense stad Mariupol ontvlucht, meldt het Rode Kruis.

"De aankomst van dit konvooi in Zaporizhzhia is een enorme opluchting voor honderden mensen die hebben geleden en nu op een veiligere locatie zijn. Het is echter duidelijk dat nog duizenden burgers die vastzitten in Mariupol een veilige doorgang nodig hebben", zei Pascal Hundt, het hoofd van de delegatie van het ICRC in Oekraïne.

Zaporizhzhia ligt ruim 200 kilometer ten noordwesten van Mariupol. Dinsdag kondigden de Russen aan dat er nieuwe gevechten tegen de Oekraïense troepen in de strategisch belangrijke Zuid-Oekraïense havenstad aan de Zee van Azov zullen plaatsvinden.

Het Rode Kruis is op 20 kilometer afstand van Mariupol gebleven. De hulpverlenersorganisatie probeerde vijf dagen lang om de stad te bereiken, maar dat is niet gelukt door de onveilige situatie aldaar, laat het Rode Kruis weten. Hundt zei tegen BBC News dat hij hoopt in de komende dagen meer van dit soort reddingsoperaties uit te voeren.

