De Russische invasie van Oekraïne is inmiddels meer dan veertig dagen aan de gang. Rusland heeft de focus van de oorlog verlegd naar de oostelijke regio Donetsbekken. Dit zijn de Russen naar verwachting van plan.

Russische militairen zijn inmiddels uit de gebieden rond Kyiv getrokken. Afgelopen week werd duidelijk dat ze daar een spoor van verwoesting hebben achtergelaten. Zo werden honderden lichamen van burgers gevonden in het stadje Bucha, wat wereldwijd tot veel verontwaardiging leidde.

Maar daar bleef het niet bij: ook in het dorp Staryi Bykiv ten oosten van Kyiv hebben Russische militairen burgers geëxecuteerd, aldus de NOS. In Hostomel, een voorstad van Kyiv, zijn vierhonderd mensen vermist, werd woensdag bekend.

Russische militairen verzamelen zich en bereiden zich waarschijnlijk voor op een nieuw offensief in het oosten van Oekraïne: het Donetsbekken. Dit gebied omvat Luhansk en Donetsk, de twee regio's waar pro-Russische separatisten sinds 2014 tegen het regeringsleger vechten.

De rode gebieden geven weer welke regio's door de Russen zijn ingenomen. Rode stipjes op de kaart kun je aanklikken voor extra informatie over grote gebeurtenissen. Deze kaart wordt regelmatig geüpdatet.

Situatie Oekraïne

Toen Rusland de invasie begon, sprak president Vladimir Poetin over "denazificering" van heel Oekraïne. Rusland heeft dat "plan" bijgesteld, waarschijnlijk omdat Oekraïne meer weerstand biedt dan verwacht. Rusland zegt zich nu te focussen op de "bevrijding" van het Donetsbekken. Belangrijke industriesteden in de regio, zoals Mariupol, worden continu bestookt.

"Dit wordt een cruciale fase", zei NAVO-chef Jens Stoltenberg dinsdag. Het gaat volgens hem "enkele weken" duren voordat de Russische troepen, die zich rond hoofdstad Kyiv terugtrekken, weer gegroepeerd zijn.

De westerse geallieerden zijn volgens hem bereid het Oekraïense leger verder te steunen door meer antitankwapens en luchtafweersystemen te leveren. Ook zullen de NAVO-partners praten over de levering van meer munitie en medische goederen.

Oekraïne zegt meer zware wapens nodig te hebben om de Russen tegen te houden en terrein terug te winnen, zoals tanks. Het is namelijk mogelijk dat Oekraïense militairen omsingeld gaan worden. Met het huidige materieel dat Oekraïne tot zijn beschikking heeft, vreest Kyiv onvoldoende weerstand te kunnen bieden.

De NAVO is echter terughoudend met het sturen van zogeheten offensieve wapens. De aangesloten landen zijn bang op die manier een nog grotere betrokkenheid te krijgen bij het conflict.

De gouverneur van de Oost-Oekraïense regio Luhansk roept al zijn inwoners er woensdag in ieder geval toe op te vluchten "nu het veilig is". "We zullen iedereen weghalen als de Russen ons toestaan naar de verzamelplekken voor evacuatie te gaan. Omdat ze niet altijd een staakt-het-vuren in acht nemen, zoals je hebt kunnen zien", aldus gouverneur Serhiy Gaidai op Telegram.

Gaidai zei in een videotoespraak dat Russische troepen er niet in zijn geslaagd de Oekraïense verdediging in zijn regio te doorbreken. Wel zouden ze "alles op hun pad" vernietigen en "voor niets stoppen".