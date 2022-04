De Nederlandse douane heeft veertien luxejachten in beslag genomen, meldt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Dertien daarvan zijn met zekerheid van Russische eigenaren. Eén jacht had geen vergunning, maar is waarschijnlijk niet Russisch of Belarussisch.

De jachten moeten in Nederland blijven in het kader van de sancties tegen Rusland en prominente Russen. De schepen (in aanbouw of onderhoud) mogen voorlopig niet geleverd of overgedragen worden aan hun eigenaren.

Daarnaast staat er ook één vliegtuig van de Russische maatschappij Aeroflot op Schiphol en wordt er in Nederland geen onderhoud meer uitgevoerd aan Russische vliegtuigen. Tot slot meldt Hoekstra dat er 516 miljoen euro aan Russisch geld is bevroren en 155 miljoen euro aan transacties is tegengehouden.

Er is nog geen vastgoed in beslag genomen. Sinds afgelopen weekend kunnen de Kamer van Koophandel (KVK) en het Kadaster informatie uitwisselen over welke gebouwen eigendom zouden kunnen zijn van Russische oligarchen, maar dat heeft nog niet tot concrete gevallen geleid, staat in de brief.