Het Openbaar Ministerie (OM) van Oekraïne onderzoekt 4.684 gevallen van vermeende oorlogsmisdaden die in het land zouden zijn gepleegd door Rusland. Het aantal zou per dag oplopen met honderden vermeende gevallen, schrijft The Guardian woensdag.

De afgelopen dagen meldden internationale media dat burgers zijn vermoord in steden en dorpen in de omgeving van de hoofdstad Kyiv die door de Russen zijn verlaten. Volgens procureur-generaal Iryna Venediktova van het Oekraïense OM zijn de inwoners daar "door een hel gegaan".

De internationale gemeenschap heeft de vermeende oorlogsmisdaden van Rusland veroordeeld. De VN heeft een onderzoek ingesteld.

Rusland ontkent schuldig te zijn aan oorlogsmisdaden. Het land noemt de berichtgeving leugenachtige propaganda.

Vooral de lichamen van inwoners van Bucha die op straat lagen, wekten afschuw. "Rusland zal zich moeten verantwoorden voor het Internationaal Strafhof in Den Haag", zei Venediktova volgens The Guardian.

