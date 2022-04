In Boekarest is woensdag een automobilist overleden nadat hij was ingereden op de poort van de Russische ambassade in de Roemeense hoofdstad. Het is niet duidelijk of er sprake is van opzet.

Op een video is te zien dat een auto in brand staat voor de ambassade in Boekarest. De brand is door de brandweer geblust.

De politie laat weten dat het incident wordt onderzocht. De identiteit van de bestuurder is niet bekendgemaakt.

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn er in de laatste weken demonstraties geweest bij Russische ambassades in onder meer Europese landen. Roemenië maakte dinsdag in navolging van andere landen bekend tien Russische diplomaten uit te zetten, omdat zij zich niet aan internationale regels zouden hebben gehouden.

In Roemenië zijn sinds de Russische invasie van buurland Oekraïne bijna 625.000 vluchtelingen aangekomen. Van deze groep zijn er nog ongeveer 80.000 in Roemenië. De rest is doorgereisd naar andere landen.