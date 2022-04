Enkele keren per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: honderden inwoners van Hostomel, een voorstad van Kyiv, zijn volgens het Oekraïense leger vermist. Er verschijnen meer berichten over vermoorde burgers. Verder geeft de VS Oekraïne extra steun om zich te verdedigen.

Vierhonderd inwoners van Hostomel zijn vermist, zegt een functionaris van het Oekraïense leger dinsdag tegen de online krant Ukrayinska Pravda. Zij zijn onvindbaar sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne eind februari.

In de hoop de vermisten te vinden, doorzoeken autoriteiten momenteel kelders en andere ruimten in het gebied. Zij zijn volgens de legerfunctionaris ook op zoek naar de lichamen van mensen van wie bekend is dat zij zijn omgekomen.

Hostomel ligt ten noordwesten van de hoofdstad Kyiv, vlak bij een vliegveld. Om deze voorstad is vanaf het begin van de Russische invasie hard gevochten. Het merendeel van de zestienduizend inwoners is op de vlucht geslagen.

Een paar dagen geleden herkregen Oekraïense troepen de controle over Hostomel en Bucha en Irpin, twee andere buitenwijken van Kyiv. De vondst van dode burgers in Bucha leidde dit weekend tot internationale verontwaardiging.

Ook berichten over vermoorde burgers in Stary Bykiv

Media melden dat ook inwoners van Stary Bykiv, een dorp ten oosten van Kyiv, om het leven zijn gebracht. Nieuwsuur doet ter plaatse verslag van het opgraven van lichamen van burgers, die schot- en steekwonden blijken te hebben.

Een aantal doden zou eind februari zijn opgepakt en na hun dood een tijd op straat hebben gelegen. Uiteindelijk werden de vermoorde inwoners van het dorp in tapijten begraven.

VS geeft Oekraïne nog eens 100 miljoen dollar extra aan 'veiligheidshulp'

De Verenigde Staten verstrekken Oekraïne nog eens 100 miljoen dollar (ongeveer 92 miljoen euro) aan "veiligheidshulp", zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dinsdag. De Oekraïners krijgen onder meer de beschikking over extra antipantsersystemen.

Vrijdag beloofde het Amerikaanse ministerie van Defensie 300 miljoen dollar uit te trekken voor extra militaire steun aan Oekraïne. Dat geld wordt besteed aan lasergestuurde raketsystemen, drones, pantservoertuigen, machinegeweren, satellietdiensten en andere zaken. De dinsdag aangekondigde 100 miljoen dollar komt hier nog eens bovenop.

In totaal heeft de regering van president Joe Biden meer dan 2,4 miljard dollar (ruim 2,2 miljard euro) beschikbaar gesteld voor versterking van de Oekraïense strijdkrachten. Het grootste deel van dat geld, ruim 1,7 miljard dollar (1,55 miljard euro), is toegezegd sinds de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari begon.

Rusland plant nieuwe aanvallen op Oekraïense havenstad Mariupol

De strijd om de strategisch belangrijke Zuid-Oekraïense havenstad Mariupol lijkt zich verder te verscherpen. De Russen zeiden dinsdag dat ze verder zullen vechten tegen de Oekraïense troepen die de zwaar gebombardeerde stad aan de Zee van Azov verdedigen.

Het Russische leger zegt dinsdag een evacuatie van Oekraïense officieren uit de belegerde stad te hebben voorkomen. De Russen beweren dat ze twee helikopters hebben neergehaald die de commandanten hadden moeten evacueren. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou ging het om leiders van het nationalistische Azovbataljon.

95 Waarom is Mariupol zo belangrijk voor Poetin?

NAVO buigt zich over Oekraïne en toekomststrategie

De NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, waaronder minister Wopke Hoekstra, overleggen woensdag en donderdag in Brussel over de oorlog in Oekraïne. De bijeenkomst was aanvankelijk bedoeld om de NAVO-top in juni in Madrid voor te bereiden. Dat gebeurt nu tijdens een werkdiner woensdagavond.

Donderdag worden twee sessies aan Oekraïne besteed. Door de mogelijke oorlogsmisdaden door Russische troepen is de situatie nog zorgwekkender geworden, stellen ingewijden.

's Ochtends schuiven tien collega's uit niet-NAVO-landen aan bij het Oekraïneoverleg. Verwacht worden in elk geval de ministers uit Zweden, Finland, Georgië, Australië en Japan. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba is waarschijnlijk per video bij de bijeenkomst.

In de middag praten de dertig NAVO-landen onder meer over de steun die zij Oekraïne kunnen bieden.