Honderden inwoners van een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kyiv worden vermist, zegt een functionaris van het Oekraïense leger dinsdag tegen de online krant Ukrayinska Pravda. De vierhonderd inwoners van Hostomel zijn onvindbaar sinds de Russische invasie van Oekraïne eind februari begon.

Autoriteiten doorzoeken momenteel onder meer kelders in het gebied, in de hoop de vermisten te vinden. Er wordt ook gezocht naar de lichamen van mensen van wie bekend is dat ze zijn omgekomen, aldus de legerfunctionaris.

Hostomel ligt ten noordwesten van de hoofdstad Kyiv, vlak bij een vliegveld. Om deze voorstad is vanaf het begin van de Russische invasie hard gevochten. Het merendeel van de zestienduizend inwoners is op de vlucht geslagen.

Een paar dagen geleden herkregen Oekraïense troepen de controle over Hostomel en twee andere buitenwijken van Kyiv, Bucha en Irpin. De vondst van dode burgers in Bucha leidde dit weekend tot internationale verontwaardiging.