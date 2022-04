De strijd om de strategisch belangrijke Zuid-Oekraïense havenstad Mariupol spitst zich toe. De Russen kondigden dinsdag aan verder te vechten tegen de Oekraïense troepen die de zwaar gebombardeerde stad aan de Zee van Azov verdedigen.

Het Russische leger zegt er dinsdag in geslaagd te zijn een evacuatie van Oekraïense officieren uit de belegerde stad te voorkomen. De Russen hebben naar eigen zeggen twee helikopters neergehaald waarmee de commandanten hadden moeten worden geëvacueerd. Het ministerie van Defensie in Moskou sprak over leiders van het nationalistische Azovbataljon.

Moskou had eerder voorgesteld dat Oekraïense strijders hun wapens neerleggen en "via een afgesproken route" vanuit de stad naar grondgebied onder controle van Kyiv vertrekken. Het Oekraïense leger zou het voorstel hebben genegeerd. "Omdat de regering in Kyiv niet in het redden van de levens van zijn soldaten geïnteresseerd is, zal Mariupol worden bevrijd van nationalisten", aldus het Russische ministerie van Defensie.

Het Azovbataljon hielp bij het verdrijven van pro-Russische rebellen uit Mariupol 2014, het jaar waarin de Russen het schiereiland Krim annexeerden. Ook splitsten zich toen twee pro-Russische regio's af. Mariupol ligt tussen deze gebieden en de Krim.

Mariupol bijna volledig verwoest

De Zuid-Oekraïense havenstad, die al weken door Russische troepen is omsingeld, is door de aanhoudende Russische beschietingen bijna volledig verwoest. Dat heeft burgemeester Vadym Boychenko van Mariupol maandag gezegd.

Volgens Boychenko is inmiddels 90 procent van de infrastructuur van de stad verwoest. Daarvan is volgens de burgemeester 40 procent onherstelbaar. Hij schat dat er nog 130.000 inwoners opgesloten zitten in de zwaar gehavende gebouwen en schuilkelders. De stad telde voor de oorlog circa een half miljoen inwoners.

De burgemeester spreekt op een persconferentie van onophoudelijke bombardementen op Mariupol. Het gaat om aanvallen vanaf zee, waar volgens Boychenko Russische schepen liggen.