Na een week in Nederland is oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen weer terug in Oekraïne. Voor NU.nl doet hij verslag. Vandaag in Bucha. "Even later sleepten ze haar naar buiten en schoten ze haar dood, samen met drie mannen."

Hij stond een beetje verloren op een stoep in Bucha tussen een paar lage en ook vrijwel lege appartementengebouwen. Aan zijn ogen dacht ik te zien dat hij een gruwelijk verhaal met zich mee droeg. Dus spraken mijn tolk en ik hem, Nikolay, aan.

Nu heeft vrijwel iedereen die in Bucha, een voorstad van Kyiv, onder de Russische bezetting heeft geleefd veel meegemaakt. Beschietingen, bedreigingen, bombardementen en ernstige kou: want al weken geen elektra en verwarming meer. Toch heeft een deel van de achtergebleven bevolking, vaak ouderen, vooral het eigen appartement en de schuilkelder gezien. En niet hoe hier tientallen mensen met de handen op de rug gebonden zijn vermoord: de beelden die de afgelopen dagen de wereld overgingen.

Maar Nikolay had wel iets gezien. Hij vertelde dat hij een aantal weken geleden zag dat een paar huizen verderop een jonge vrouw van een jaar of dertig door Russische militairen naar binnen werd gesleept. Hij hoorde daarna gegil. Even later sleepten ze haar naar buiten en schoten ze haar dood, samen met drie mannen.

De lijken bleven lang op straat liggen. Tot Nikolay met een paar andere buurtbewoners aan de Russen vroeg of ze de lichamen ergens mochten begraven. Hij liet het graf zien, met een diep verdriet in zijn blik.

We stonden even stil voor het houten kruis dat op het graf stond. De gruwelijkheid van deze oorlog knalde mijn hoofd in.

Het graf in Bucha. Het graf in Bucha. Foto: Hans Jaap Melissen

Een gruwelijk beeld met een vervreemdend kader

Ik moest kort daarna weer verder. Want ik was onderdeel van een perstrip. Negen bussen met zo'n tweehonderd journalisten, die onder politiebegeleiding Bucha in mochten. We werden vooral gewaarschuwd voor boobytraps en andere explosieven die al dan niet expres waren achtergelaten door de Russen. Op veel plekken was de ravage enorm, terwijl andere delen van Bucha zowaar ongeschonden waren.

“De lichamen waren waarschijnlijk expres nog op die plek, zodat de wereldpers eromheen kon samendringen.”

Een volgende stop bracht ons bij zes verbrande en daardoor onherkenbare lichamen van, wat werd gezegd, vier vrouwen en twee mannen. Ze waren van dichtbij doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Justitie hier was begonnen met de zaak te bekijken. Het was een gruwelijk beeld met een vervreemdend kader: de lichamen waren waarschijnlijk expres nog op die plek, zodat de wereldpers eromheen kon samendringen.

We reden weer verder. In een straat was een colonne van Russische tanks en andere voertuigen die volkomen waren kapotgeschoten. Lichaamsdelen lagen er ook nog, zoals een schoen met daarin een voet en een stuk onderbeen. Het inferno had er ook voor gezorgd dat bijna alle huizen op dit stuk waren weggevaagd. Een vrouw, Natascha, kwam net kijken bij de uitgebrande ruïne die ooit haar woning was. Hartverscheurend stond ze te huilen, met haar zoon "die hier geboren is" naast zich.

'Ze had iets onverwoestbaars in haar blik'

In al die ellende zocht ik ook naar hoop. Want hoe moet het hier verder? Ik speurde de gezichten af om te proberen of ik niet alleen weggestopt verdriet kon herkennen, maar ook veerkracht en hoop.

We spraken de zestigjarige Luba aan. Ze had iets onverwoestbaars in haar blik. Ze vertelde hoe de Russen op elke deur hadden gebonsd en dat ze mensen naar een vaste schuilplek onder de flats wilden hebben. Waarom was ze eigenlijk niet gevlucht? "Ik had de mogelijkheid niet. Ik wist niet zo gauw waarheen en veel geld heb ik ook niet." "U straalt iets krachtigs uit", zei ik tegen haar. "Weet je", zei ze, '"je gaat door erge shit heen en als je het redt, dan maakt het je sterker."

Het zullen mensen als Luba moeten zijn die het leven weer terug gaan brengen in Bucha en al die andere plekken in Oekraïne die zo ernstig geschonden uit deze oorlog komen.

Luba: "Je gaat door erge shit heen en als je het redt, dan maakt het je sterker." Luba: "Je gaat door erge shit heen en als je het redt, dan maakt het je sterker." Foto: Hans Jaap Melissen

