Enkele keren per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De Verenigde Naties zijn van plan om mensenrechtenexperts de moord op honderden burgers in de Oekraïense plaats Bucha te laten onderzoeken. Verder zijn inmiddels meer dan 7,1 miljoen mensen in Oekraïne ontheemd geraakt als gevolg van de Russische invasie.

Wanneer het onderzoek begint, is niet bekendgemaakt. Ook een commissie van onafhankelijke juristen gaat onderzoeken wat er in Bucha is gebeurd, maakte een VN-woordvoerder bekend. Het panel moet bewijs voor mogelijke oorlogsmisdaden verzamelen.

De Oekraïense regering kondigde eerder aan met het Internationaal Strafhof, het Rode Kruis en de Europese Unie te gaan samenwerken om de misdaden in Bucha en andere steden te onderzoeken. Moskou ontkent dat het schuldig is aan het bloedbad en zegt dat Oekraïne het in scène heeft gezet.

Er zou een speciaal internationaal tribunaal moeten komen om misdaden in Oekraïne te berechten, zei een topman van de Oekraïense regering dinsdag naar aanleiding van de gruwelijkheden. De Oekraïense regering denkt aan een tribunaal zoals het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag, dat in 1993 door de VN werd opgericht voor de berechting van oorlogsmisdaden in de strijd waardoor Joegoslavië uiteenviel.

Ondanks gruwelijkheden wil Zelensky blijven praten

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft, ondanks de gruwelijkheden bij Kyiv, beklemtoond dat gesprekken met Rusland de enige optie zijn met het oog op beëindiging van de oorlog. Hij zei ook dat hij een terugkeer naar de toestand van vóór de Russische aanval op zijn land op 24 februari als een overwinning zou beschouwen.

Volgens Zelensky kunnen Rusland en Oekraïne het waarschijnlijk niet over alles eens worden ten aanzien van de regio Donetsbekken, maar hij suggereerde dat het mogelijk is dat Rusland zich binnen twee jaar terugtrekt uit zijn land. Hij sprak niet over het schiereiland de Krim, dat Rusland in 2014 heeft ingelijfd.

Volodymyr Zelensky in Bucha na de gruwelijkheden. Volodymyr Zelensky in Bucha na de gruwelijkheden. Foto: EPA

NAVO-chef verwacht groot Russisch offensief om Donetsbekken

NAVO-chef Jens Stoltenberg verwacht een verschuiving van de oorlog in Oekraïne naar het oosten en zuiden van het land. "Dit wordt een cruciale fase", zei hij op een persconferentie voorafgaand aan een bijeenkomst van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken op woensdag en donderdag. De westerse geallieerden zijn bereid het Oekraïense leger verder te steunen door meer antitankwapens en luchtafweersystemen te leveren.

Ook zullen de NAVO-partners praten over de levering van meer munitie, medische goederen en wapens, aldus Stoltenberg. Het gaat volgens hem "enkele weken" duren voordat de Russische troepen, die zich rond hoofdstad Kyiv terugtrekken, weer zullen zijn gegroepeerd. Daarna zullen we "een groot nieuw offensief" zien, met het doel het hele Donetsbekken in te nemen en een landbrug naar de bezette Krim te maken, denkt de Noor.

Stoltenberg sprak van "ondraaglijke wreedheden die Europa in decennia niet meer heeft gezien", doelend op de beelden van massagraven en gedode burgers in het stadje Bucha. "Alle verantwoordelijken moeten worden berecht."

Situatie in Oekraïne

7,1 miljoen mensen in Oekraïne zijn ontheemd

Inmiddels zijn 7,1 miljoen mensen in Oekraïne ontheemd als gevolg van de oorlog. De helft van de ontheemde huishoudens heeft kinderen, meldt de internationale organisatie voor migratie (IOM). Bovendien bestaat 57 procent van deze huishoudens uit ouderen en 30 procent uit personen met chronische ziektes.

Zij hebben vooral veel behoefte aan hulp bij onder meer vervoer, voedsel en onderdak. Ook hebben de ontheemden volgens het IOM geld en financiële steun nodig, omdat hun inkomen is weggevallen of flink is gedaald.

Uit het bevolkingsonderzoek van de VN-organisatie komt ook naar voren dat nog steeds veel mensen op de vlucht slaan vanwege de oorlog. Het aantal personen dat het land is ontvlucht, ligt volgens de VN inmiddels op ruim 4,24 miljoen.

EU wil verbod op Russische schepen en kolen

De Europese Commissie wil een verbod op de invoer van kolen uit Rusland. Daarnaast moeten er meer Russische banken en personen op de sanctielijst komen te staan en mogen Europese havens geen Russische schepen meer toelaten. Die maatregelen zijn onderdeel van een nieuw sanctiepakket dat de Europese Commissie bekend heeft gemaakt.

Brussel besloot de afgelopen weken al vier sanctiepakketten in te voeren. Toch vond de Commissie het noodzakelijk om nog meer strafmaatregelen aan te kondigen, vooral vanwege de recente wandaden in onder meer Bucha. De lidstaten moeten de plannen nog goedkeuren.

Als de sancties worden goedgekeurd, wordt het verboden om kolen uit Rusland in te voeren. Jaarlijks importeert de EU voor zo'n 4 miljard euro kolen uit Rusland. Ook worden er vier banken op de sanctielijst gezet, evenals een aantal Russen die nauwe banden onderhouden met president Vladimir Poetin. Daarnaast zijn wegtransporteurs uit Rusland en Belarus niet meer welkom in de EU.