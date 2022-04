De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beklemtoont dat gesprekken met Rusland de enige optie zijn met het oog op beëindiging van de oorlog, maar een topontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin is misschien niet mogelijk. De digitale gesprekken tussen de twee landen gaan volgens het Russische ministerie van Defensie dinsdag weer door.

Zelensky sprak nadat Oekraïne de Russen ervan had beschuldigd honderden burgers te hebben gedood in de plaats Bucha, een voorstad op zo'n 20 kilometer van het centrum van Kyiv. Het Russische leger spreekt van een geënsceneerde propagandastunt.

De Oekraïense president wil de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties er dinsdagmiddag over toespreken.

Zelensky zei ook dat hij een terugkeer naar de toestand van vóór de Russische aanval op zijn land op 24 februari als een overwinning zou beschouwen.

Hij zei dat Rusland en Oekraïne het waarschijnlijk niet over alles eens kunnen worden ten aanzien van de regio Donetsbekken, maar hij suggereerde dat het mogelijk is dat Rusland zich binnen twee jaar terugtrekt uit zijn land. Hij sprak niet over het schiereiland de Krim, dat Rusland in 2014 heeft ingelijfd.

Zelensky benadrukte dat Oekraïne veiligheidsgaranties nodig heeft en zal streven naar een staat waarin "veiligheid de komende tien jaar de hoogste prioriteit heeft, zoals in een groot Israël".