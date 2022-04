Sinds de Russische inval in Oekraïne komen er steeds meer meldingen binnen van vrouwen die seksueel geweld door Russische soldaten hebben ervaren. Dat is waarschijnlijk nog maar het begin, zegt de Oekraïense buitenlandminister Dmytro Kuleba maandag tegen persbureau Reuters.

Het aantal gevallen van seksueel geweld tegen Oekraïense vrouwen stijgt doordat de Russen steden als Kyiv hebben verlaten. Daardoor durven vrouwen zich nu wel te melden bij de politie en mensenrechtenorganisaties, schreef The Guardian maandag op basis van gesprekken met Oekraïners. Precieze cijfers zijn er nog niet.

Tijdens een oorlog mag alleen geweld worden gebruikt tegen mensen die meedoen aan de oorlog, dus niet tegen burgers. Het verkrachten en misbruiken van burgers is in strijd met dit oorlogsrecht, schrijft Human Rights Watch (HRW).

Waarschijnlijk meerdere schendingen oorlogsrecht

Toch is het volgens de Dr. Denis Mukwege Foundation, die slachtoffers van seksueel geweld tijdens oorlogen bijstaat, niet ongebruikelijk. Al in de hele menselijke geschiedenis vindt er seksueel geweld plaats tijdens oorlogen. In Oekraïne gebeurt dit waarschijnlijk al sinds 2014.

Met het seksueel geweld wordt het oorlogsrecht geschonden. Dat komt boven op de mogelijke schendingen van het oorlogsrecht in Bucha. Op beelden uit die Oekraïense stad is te zien dat meerdere burgers zijn neergeschoten. Of er echt sprake is van oorlogsmisdaden, moet worden onderzocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Er wordt een commissie ingesteld om de mogelijke oorlogsmisdaden te onderzoeken, zei premier Mark Rutte begin maart al. De Amerikaanse president Joe Biden zei eerder dat Vladimir Poetin een "oorlogsmisdadiger" is. De Russische president weerspreekt dat en zegt dat de beelden uit Bucha in scène zijn gezet.