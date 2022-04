Enkele keren per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: satellietbeelden zouden aantonen dat sommige van de in Bucha omgebrachte burgers al weken dood zijn.

Uit een analyse van satellietbeelden door The New York Times blijkt dat de vele doden die in de Oekraïense stad Bucha zijn gevonden er al weken liggen. Die conclusie weerlegt de Russische bewering van zondag dat de lichamen er waren neergelegd na het vertrek van de Russische troepen, op of rond 30 maart.

De Amerikaanse krant gebruikte satellietbeelden van Maxar Technologies en enkele video's om te laten zien dat ten minste elf lichamen er op 11 maart al lagen, toen de Russische troepen de stad nog bezet hielden.

In veel landen is verontwaardigd gereageerd op de beelden uit Bucha, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kyiv, die zijn gemaakt na de terugtrekking van de Russische troepen. Volgens Oekraïne zijn honderden mensen door de Russen vermoord.

De vele burgers die ogenschijnlijk werden doodgeschoten terwijl zij een rondje fietsten of boodschappen deden, zullen echter niet leiden tot grote (militaire) acties vanuit het Westen. Er komen wel nieuwe sancties tegen Rusland en extra wapenleveringen aan Oekraïne, zeggen experts tegen NU.nl.

Zelensky: Burgerslachtoffers in Bucha topje van de ijsberg

"Er is al informatie dat het aantal slachtoffers misschien nog groter is in Borodianka en andere bevrijde steden", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky maandagavond in een videoboodschap.

"In veel van de bevrijde districten van Kyiv, Chernihiv en Sumy hebben de bezetters dingen gedaan die de lokale bevolking zelfs niet gezien heeft tijdens de nazibezetting tachtig jaar geleden."

"Ik benadruk dat we het compleetste, transparantste onderzoek willen, waarvan de resultaten door de hele internationale gemeenschap gekend zullen worden."

Inmiddels zijn volgens de autoriteiten meer dan 330 lichamen van burgers geborgen in Bucha. Zij zouden zijn gedood door Russische militairen die zich terugtrokken uit het gebied.

Zelensky kondigde aan dat hij dinsdag de VN-Veiligheidsraad zal toespreken.

Biden wil Poetin berecht zien voor oorlogsmisdaden

De Amerikaanse president Joe Biden wil dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin wordt berecht voor oorlogsmisdaden. Hij kondigde aan dat hij zal streven naar meer sancties tegen Rusland na wat hij beschreef als "ongehoorde" wreedheden rond Kyiv.

"We moeten alle details verzamelen voor een proces tegen oorlogsmisdaden", zei Biden, verwijzend naar de voorstad van Kyiv waar lichamen van burgers zijn gevonden. "Deze man is meedogenloos. Wat er in Bucha gebeurt, is weerzinwekkend en iedereen heeft het gezien."

Bidens veiligheidsadviseur Jake Sullivan herinnerde later aan een waarschuwing van de VS in de aanloop naar de invasie van 24 februari. Toen werd gezegd dat Rusland zou proberen dissidenten en anderen die de bezetting van Oekraïne zouden dwarsbomen, gevangen te nemen of te doden.

De grimmige taferelen rond de hoofdstad tonen aan dat die zorg nu bewaarheid wordt, zei Sullivan. "Wij geloven niet dat dit een willekeurig ongeluk is, of de schurkachtige daad van een bepaald individu. Wij geloven dat dit deel uitmaakte van het plan."

Russische diplomaten uitgewezen, Moskou belooft tegenreactie

In reactie op de acties van Moskou in Oekraïne zei Frankrijk dat het 35 Russische diplomaten zal uitwijzen. Duitsland verklaarde "een aanzienlijk aantal" Russische diplomaten ongewenst.

"Iedereen kent het antwoord: de reactie zal evenredig zijn en vernietigend voor de onderlinge betrekkingen", zei de Russische ex-president Dmitry Medvedev maandagavond in een bericht op zijn Telegram-kanaal. "Wie hebben ze gestraft? In de eerste plaats zichzelf."

"Als dit zo doorgaat, zal het gepast zijn - zoals ik al op 26 februari schreef - om de deur van westerse ambassades te sluiten. Het zal goedkoper zijn voor iedereen. En dan zullen we uiteindelijk alleen nog maar naar elkaar kijken via de vizieren van wapens", aldus Medvedev, die waarneemt als hoofd van de Russische veiligheidsraad.

VS vraagt schorsing Rusland uit VN-Mensenrechtenraad

Naar aanleiding van de berichten over Bucha willen de Verenigde Staten deze week een stemming houden om Rusland zijn zetel te ontnemen in de VN-Mensenrechtenraad.

"Wij geloven dat de leden van de Russische strijdkrachten oorlogsmisdaden hebben begaan in Oekraïne, en wij geloven dat Rusland ter verantwoording moet worden geroepen", zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield op een persconferentie in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Ze noemde de deelname van Rusland aan de VN-Mensenrechtenraad een "farce" die de geloofwaardigheid van de raad en de VN in het algemeen schaadt en "gewoon verkeerd" is.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba, zei dat hij maandag met secretaris-generaal van de VN António Guterres had gesproken over de gebeurtenissen in Bucha. "Geen plaats voor Rusland in de VN-Mensenrechtenraad", schrijft hij op Twitter.