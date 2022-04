In het Oekraïense stadje Motyzhyn, ten westen van Kyiv, zijn vijf lichamen gevonden. Het gaat om de stoffelijke overschotten van burgemeester Olga Soetsjenko (50), haar echtgenoot, hun zoon en twee mannen die niet tot het gezin van de burgemeester behoren, meldt persbureau AFP.

De plaatselijke politie toonde de lichamen maandag aan journalisten van het Franse persbureau AFP. Soetsjenko, haar echtgenoot Igor en hun zoon Alexander lagen in een ondiep graf in het bos achter de woning van de burgemeester.

In dat graf werd ook het lichaam van een van de mannen gevonden. Het lichaam van de andere man lag in een put in de tuin. De handen van de vijf doden waren vastgebonden achter hun rug.

De burgemeester, haar man en zoon waren volgens de politie op 24 maart meegenomen door Russische militairen. Volgens bewoners van Motyzhyn hadden de burgemeester en haar echtgenoot geweigerd om samen te werken met de Russische troepen.

Na de ontdekking van de lichamen sprak Anton Gerashenko, adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken met persbureau Anadolu Agency (foto).