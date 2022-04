Elke dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de burgemeester van Mariupol zegt dat zijn stad bijna volledig is verwoest, Rusland ontkent de gruweldaden in Bucha en Duitsland erkent fouten in het Rusland-beleid.

De Zuid-Oekraïense havenstad Mariupol, die al weken is omsingeld door Russische troepen, is door de aanhoudende Russische beschietingen bijna volledig verwoest. Dat heeft burgemeester Vadym Boychenko van de stad maandag gezegd.

Volgens Boychenko is inmiddels 90 procent van de infrastructuur van de stad verwoest. Daarvan is volgens de burgemeester 40 procent onherstelbaar. Hij schat dat er nog 130.000 inwoners opgesloten zitten in de zwaargehavende gebouwen en schuilkelders. De stad telde voor de oorlog uitbrak circa een half miljoen inwoners.

De burgemeester zegt op een persconferentie dat de bombardementen op Mariupol onophoudelijk doorgaan. De aanvallen zouden vanuit zee plaatsvinden, waar volgens Boychenko Russische schepen liggen.

Pogingen om een deel van de bevolking te evacueren zijn maandag opnieuw op niets uitgelopen. Het Rode Kruis meldt dat een team werd tegengehouden in een poging om de stad te bereiken. Ze zouden door de politie zijn vastgehouden in een nabijgelegen stad.

Zelensky brengt bezoek aan Bucha

Ook maandag reageren verschillende landen geschokt op de gebeurtenissen in de Oekraïense stad Bucha, waar veel burgers zouden zijn gedood door Russische militairen toen zij zich terugtrokken. Bucha is een stad ten noordwesten van Kyiv, waar voor de oorlog zo'n 30.000 mensen woonden.

Er zouden volgens de autoriteiten inmiddels meer dan 330 lichamen van burgers zijn geborgen, van wie een groot aantal in massagraven. Sommige slachtoffers waren vastgebonden. Ook op straat lagen de lijken verspreid.

Het bloedbad in Bucha is slechts het "topje van de ijsberg", zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Russen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Bucha beschuldigd van genocide en oorlogsmisdaden. Hij bracht maandag een bezoek aan de stad.

Ook andere westerse leiders hebben de gebeurtenissen in Bucha genocide genoemd, hoewel juridisch nog moet worden vastgesteld dat er sprake was van volkerenmoord. De Oekraïense justitie gaat met internationale hulp autopsie op honderden lichamen verrichten om bewijzen te verzamelen.

De Europese Unie heeft Oekraïne hulp aangeboden met het opsporen en onderzoeken van mogelijke oorlogsmisdaden in het land. De EU gaat onder meer deskundigen beschikbaar stellen en het onderzoek met de openbaar aanklager in Oekraïne coördineren.

Rusland beschuldigt Oekraïne van verspreiden valse informatie

Het Kremlin ontkent dat het iets met de slachtoffers in Bucha te maken heeft en zegt dat Oekraïne de beelden heeft verspreid om Rusland zwart te maken. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov zei maandag dat Oekraïne een toneelstukje opvoert.

Moskou had gevraagd om een speciale bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over wat de Russen een "flagrante provocatie van Oekraïense radicalen" noemen. Tijdelijk voorzitter Verenigd Koninkrijk vond dat niet nodig, waarop Rusland woest reageerde. Moskou liet weten dat het Russisch openbaar ministerie een officiële analyse gaat maken van "Oekraïense provocaties" in Bucha.

Door de gruweldaden in Bucha is de roep om nieuwe sancties verder toegenomen. De Franse president Emmanuel Macron pleitte voor strafmaatregelen op het gebied van olie en steenkool. Ook Duitsland, Polen, Spanje en EU-president Charles Michel willen dat de sancties worden aangescherpt.

Ondertussen probeert Nederland de sancties die al zijn ingesteld ook uit te voeren. Na eerdere forse kritiek van de Tweede Kamer op de trage afhandeling van de sancties heeft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) oud-minister Stef Blok maandag aangesteld als nationaal coördinator van de strafmaatregelen tegen Rusland. Blok moet zorgen voor afstemming tussen de verschillende departementen die bij het uitvoeren van de sancties betrokken zijn.

Russen bijna verdreven uit Oekraïense regio Sumy

Russische troepen bezetten geen dorpen en steden meer in de Oekraïense regio Sumy en hebben zich grotendeels teruggetrokken, meldt regionale gouverneur Dmytro Zhyvytskyy. Het Oekraïense leger probeert de resterende eenheden te verdrijven.

Volgens Zhyvytskyy hebben de Russische militairen veel uitrusting achtergelaten in de noordoostelijke regio. Hij zei zondagavond dat de troepen waren begonnen met hun terugtrekking, maar kon nog niet zeggen of bezette gebieden weer vrij waren. In Sumy werden eerder humanitaire corridors opgezet om burgers naar veiligere gebieden te evacueren.

Steeds meer regionale autoriteiten in Oekraïne maken melding van het vertrek van Russische soldaten nu de focus van de Russische operatie in Oekraïne is verschoven naar Luhansk en Donetsk. Rusland zegt deze twee regio's te willen "bevrijden". De Oekraïense regering waarschuwde maandag voor een grootschalige aanval op het oosten van het land.

De huidige situatie in Oekraïne

Duitsland geeft fouten toe en zet veertig Russische diplomaten uit

De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier heeft maandag voor het eerst toegegeven dat zijn land met het Russische beleid de nodige fouten heeft gemaakt. Hij zei dat is vastgeklampt aan "brugverbindingen" waarin Rusland al niet meer geloofde en waarvoor Duitse partners uitdrukkelijk hadden gewaarschuwd.

Steinmeier noemt het vasthouden aan de gaspijplijn Nord Stream 2 "een duidelijke fout". Hij kreeg de afgelopen dagen stevige kritiek omdat hij zich niet uitliet over verkeerde inschattingen in zijn tijd als minister van Buitenlandse Zaken.

De bondspresident zei dat hij nooit had verwacht dat de Russische president Vladimir Poetin de complete economische, politieke en morele ruïnering van zijn land zou riskeren voor zijn imperiale waanideeën.

In navolging van veel andere landen besloot Duitsland maandag ook om Russische diplomaten uit te sturen. In totaal zijn veertig Russische diplomaten tot "ongewenste personen" verklaard door de Duitse regering. Het besluit werd meegedeeld aan de Russische ambassadeur. De diplomaten krijgen vijf dagen de tijd om Duitsland te verlaten. Rusland heeft gezegd met een reactie te komen.

Ook Frankrijk maakte maandag bekend een aantal Russische gezanten de deur te wijzen. Het is onbekend om hoeveel mensen het gaat, maar een bron zegt tegen persbureau AFP dat het om 35 diplomaten zou gaan.