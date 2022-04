De Russen zijn inmiddels weg uit Bucha, een noordwestelijke voorstad van hoofdstad Kyiv. De doden op straat vormen echter een vreselijke herinnering aan de vijf weken durende aanwezigheid van de Russische troepen. Velen zijn door het hoofd geschoten, terwijl hun handen op hun rug gebonden waren, schrijft verslaggever Simon Gardner van persbureau Reuters.

Let op: Dit artikel bevat zeer ingrijpende beelden en schokkende verhalen. Het is daarom niet voor iedereen geschikt. Desondanks wil de redactie van NU.nl ook op deze manier kenbaar maken wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt.

Een man ligt levenloos op straat in de Oekraïense stad Bucha. Zijn handen zijn achter zijn rug gebonden en hij heeft een kogelwond in zijn hoofd. Hij is een van de honderden dode burgers die volgens Oekraïense officials na vijf weken van Russische bezetting zijn gevonden op de straten van Bucha.

Verslaggevers van Reuters ter plekke kunnen niet verifiëren wie verantwoordelijk is voor de doden. Wel zagen ze zeker drie lichamen met dodelijke verwondingen die horen bij executies. De lichamen vertonen alle drie geen ander letsel dan de fatale kogelwonden in het hoofd en zijn allemaal van mannen in burgerkleding.

Bij de man wiens handen gebonden waren, zijn op het gezicht sporen van brandplekken aangetroffen. Dat kan erop duiden dat de persoon van dichtbij is neergeschoten.

Zijn handen waren gebonden met een witte armband die sterk lijkt op de armband die burgers van de Russische troepen ter herkenning moesten dragen. Dat wordt bevestigd door een lokale vrouw, die haar witte band nog om de arm heeft.

Tientallen doden worden gevonden met hun handen op hun rug gebonden. Tientallen doden worden gevonden met hun handen op hun rug gebonden. Foto: EPA

Oekraïne beschuldigt Rusland van oorlogsmisdaden

Volgens locoburgemeester Taras Shapravsky zijn na de Russische terugtrekking uit Bucha in totaal zo'n driehonderd doden gevonden. De meesten van hen zijn waarschijnlijk geraakt door rondvliegende kogels. Van sommigen is de doodsoorzaak nog niet vastgesteld.

Zeker vijftig burgers zijn volgens Shapravsky het slachtoffer geworden van standrechtelijke executies door Russische troepen. Dat houdt in dat ze zijn gedood zonder enige vorm van juridisch proces. Oekraïne beschuldigt Moskou daarom van oorlogsmisdaden.

"Elke oorlog heeft regels over de betrokkenheid van burgers. De Russen hebben aangetoond dat ze doelbewust burgers hebben vermoord", zegt burgemeester Anatoly Fedoruk, terwijl hij journalisten de lijken toont.

Het Russische ministerie van Defensie verwerpt de beschuldiging. Moskou beweert dat het beeldmateriaal vanuit Bucha een "provocatie" van Oekraïne is en dat geen enkele inwoner slachtoffer is geworden van geweld door Russische troepen.

Graven net diep genoeg, 'zodat de honden er niet bij kunnen'

Verspreid over de stad worden graven klaargemaakt om de doden in te leggen. Dat gebeurt vaak in tuinen rondom woningen waar de doden zijn gevonden. De graven zijn net diep genoeg om te voorkomen dat de lichamen worden opgegeten door honden, aldus een inwoner van Bucha.

Bij een van de graven rouwt Tetyana om haar man, een ex-marinier. Ze werden uit hun appartement gesleurd door Russische troepen en elders in het appartementencomplex gevangengehouden. Tetyana werd na vier dagen vrijgelaten, maar van haar man ontbrak ieder spoor. Totdat ze hem herkende in de stapel lichamen die in de kelder van het wooncomplex lag.

"Ik herkende hem aan zijn schoenen en zijn broek. Zijn gezicht was verminkt", zegt een huilende Tetyana. Aan de hand van een foto kan Reuters de man identificeren en vaststellen dat zijn gezicht en lichaam zware sporen van mishandeling vertonen.

In een ander graf liggen twee mannen, of zoals een vrouw het zegt: wat er van hen over is. Volgens haar werden de mannen meegenomen door Russische militairen. Beiden zijn door hun linkeroog geschoten. Een van de mannen is door een medebewoner herkend als een gepensioneerde militair.

De doden in Bucha worden te ruste gelegd in ondiepe massagraven. De doden in Bucha worden te ruste gelegd in ondiepe massagraven. Foto: Getty Images

Overlevenden rouwen om geliefden

Ook Kopachov, die als hondenfokker werkt, rouwt om zijn verloren geliefden. Hij vertelt hoe zijn 33-jarige dochter, haar partner en een gemeenschappelijke vriend werden doodgeschoten door de Russen.

"Het is nauwelijks te bevatten", aldus de 69-jarige Kopachov, die ruim een maand zijn huis niet durfde te verlaten. "Ze schoten links en rechts mensen neer. Er werd niks gevraagd, alleen geschoten."

Familie, vrienden en buren ontfermen zich over de begrafenissen, maar kunnen het werk nauwelijks aan. Overal liggen nog lichamen op straat en in huizen. Doden die nog niet begraven zijn, worden afgedekt met dekens.

Een lichaam langs de snelweg in Bucha is afgedekt. Een lichaam langs de snelweg in Bucha is afgedekt. Foto: Getty Images

Russen verlieten Bucha na vijf weken bezetting

Bucha was een van de eerste steden die door de Russische troepen werd ingenomen na het begin van de invasie op 24 februari. Sindsdien werd de opmars van de Russen rond Kyiv gestuit door onverwachte tegenstand van de Oekraïense strijdkrachten.

Het gebied was wekenlang het slagveld van hevige gevechten, totdat de Russische troepen zich eind maart begonnen terug te trekken richting het oosten. Zaterdag meldde Oekraïne het hele gebied rondom Kyiv weer in handen te hebben. Sindsdien kan de schade in kaart gebracht worden. De gevechten hebben diepe sporen achtergelaten.

Raketten en wrakken van tanks tekenen het straatbeeld. De wegen, dorpen, velden en bossen liggen bezaaid met munitie, die in sommige gevallen nog niet ontploft is. Her en der wordt gewaarschuwd voor mijnen en andere verborgen valstrikken.

Rusland gebruikt nog altijd de term "speciale militaire operatie" om de invasie en oorlog aan te duiden. "Dit is geen speciale operatie", zei de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov na het zien van de doden in Bucha. "Dit zijn onmenselijke en onvergeeflijke misdaden tegen burgers."