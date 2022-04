Russische troepen bezetten geen dorpen en steden meer in de Oekraïense regio Sumy en hebben zich grotendeels teruggetrokken, meldt de regionale gouverneur. Het Oekraïense leger probeert de resterende eenheden te verdrijven.

Gouverneur Dmitro Zjivitskii heeft op nationale televisie gezegd dat Russische militairen veel uitrusting hebben achtergelaten in de noordoostelijke regio. Hij vertelde zondagavond dat de troepen waren begonnen met hun terugtrekking, maar kon nog niet zeggen of bezette gebieden weer vrij waren. In Sumy werden eerder humanitaire corridors opgezet om burgers naar veiligere gebieden te evacueren.

Steeds meer regionale autoriteiten in Oekraïne maken melding van het vertrek van Russische soldaten nu de focus van de Russische operatie is verschoven naar Luhansk en Donetsk. Rusland zegt deze twee regio's te willen "bevrijden". De pro-Russische separatisten die daar zijn gevestigd zijn sinds 2014 in oorlog met het regeringsleger en hebben er sinds het uitbreken van de oorlog meer grondgebied veroverd.