Zondag werd wereldwijd met afschuw gereageerd op de gruwelijkheden in de Oekraïense stad Bucha, waar veel burgers zouden zijn gedood door Russische militairen. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, wil dat er meer sancties komen tegen Rusland na de "gruwelen".

Namens de Verenigde Staten noemt buitenlandminister Antony Blinken de beelden van de lijken in Bucha "een stomp in de maag". Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de gebeurtenissen in de stad met ongeveer 30.000 inwoners.

Ook premier Mark Rutte heeft gereageerd en is "geschokt door berichten van afschuwelijke misdaden uit gebieden waar Rusland zich uit terugtrekt". Rusland heeft zondag ontkend de burgers te hebben gedood. De foto's zijn volgens het Russische ministerie van Defensie "de zoveelste provocatie."

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz dringt net als Michel aan op sancties. Hetzelfde geldt voor Japan.

Locoburgemeester Taras Shapravskyi van Bucha zegt dat vijftig van de ongeveer driehonderd lijken die in de stad zijn aangetroffen na de terugtrekking van de Russen het gevolg zijn van illegale handelingen van Rusland. Persbureau Reuters kan dat niet onafhankelijk verifiëren.

Leider Sumy-regio: Rusland trekt zich terug uit gebied

Ondertussen is het Russische leger begonnen met een terugtrekking uit de Sumy-regio in het noordoosten van Oekraïne, meldden lokale autoriteiten in de vroege ochtend. Toch is het volgens Dmitri Zjivitski, het Oekraïense hoofd van het regionale bestuur, nog te vroeg om te zeggen dat het gebied ook echt is bevrijd. Hij zei dit volgens het Oekraïense persbureau UNIAN.

Zjivitski liet weten dat de afgelopen week een groot aantal Russische troepen in de regio is gesignaleerd en dat er veel aanvallen op burgers hebben plaatsgevonden. Via een corridor vanuit Kyiv en Chernihiv zouden de Russische militaire voertuigen terug naar Rusland zijn gebracht. In het gebied zijn volgens Zjivitski inmiddels veel vernielde Russische tanks en ander kapot militair materieel te zien.

Gevechten in de oosten heviger

Het Oekraïense leger gaf zondagavond al aan dat de Russen hun militairen deels hebben weggehaald uit de regio van Kyiv en Chernihiv. Deze zijn naar de oostelijke regio's Donetsk en Luhansk verplaatst. De gevechten zijn daar dan ook doorgegaan en lijken zich te intensiveren.

Volgens het Britse ministerie van Defensie is het innemen van Mariupol, in het zuidoosten van Oekraïne, nu hoogstwaarschijnlijk een van de belangrijkste doelen van de Russische invasie.

Na zo'n inname zouden de Russische troepen een landroute hebben vanuit Rusland naar de bezette Krim. Mariupol is grotendeels verwoest door Russische aanvallen en ligt nog altijd zwaar onder vuur.

28 Dikke rookpluimen boven havenstad Odesa na Russische aanval

Oekraïense burgemeester: Chernihiv voor 70 procent verwoest

De stad Chernihiv in het noorden van Oekraïne is voor 70 procent verwoest door Russische aanvallen. Dat zei de burgemeester van de stad zondag op televisie. Ook zei hij dat de gevolgen van die aanvallen heel ernstig zijn, vergelijkbaar met die in de steden Bucha, Kharkiv en Mariupol.

Chernihiv telt meerdere middeleeuwse kerken en kloosters. Oekraïne heeft voor het centrum van de stad bij VN-organisatie UNESCO de status van werelderfgoed aangevraagd, maar die status is nog niet toegewezen.

62 Dode burgers en verwoesting in Bucha na Russische terugtrekking