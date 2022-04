Er komen steeds meer berichten binnen over de heroverde Oekraïense stad Bucha, waar veel burgers zouden zijn gedood door Russische militairen. De roep om onafhankelijk onderzoek naar wat zich in de stad heeft afgespeeld wordt steeds groter. Terwijl de Russen zich hebben teruggetrokken in gebieden rondom Kyiv, worden zondag opnieuw beschietingen gemeld in het oosten van het land, waaronder Kharkiv.

Vanuit de hele wereld wordt met afschuw gereageerd op de vele dode Oekraïners die zijn gevonden in Bucha. Een onafhankelijk geverifieerd dodental is nog niet bekend, maar burgemeester Anatoli Fjodoroek zegt dat er zeker 280 lijken zijn gevonden. Hoe de mensen precies om het leven zijn gekomen, en of het allemaal burgers zijn, is nog niet duidelijk.

De burgemeester heeft zondag enkele journalisten van persbureau Reuters rondgeleid in de stad. Die beschrijven hoe ze lichamen aantroffen waarvan de handen vastgebonden waren.

Oekraïne beschuldigt Rusland ervan expres een bloedbad te hebben aangericht in Bucha. De Oekraïense president Volodomyr Zelensky nam zondag opnieuw het woord 'genocide' in de mond toen hij sprak over wat de Russen zouden hebben gedaan. Rusland zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de burgerdoden en beweert op 30 maart de stad al te hebben verlaten. Ze noemen de beschuldiging van Oekraïne 'de zoveelste provocatie'.

Roep om meer sancties en onafhankelijk onderzoek

De beelden uit Bucha zorgden zondag voor een oproep om stevigere sancties tegen Rusland. Oekraïne zei al snel dat sancties moeten worden ingesteld vanwege de volgens hun door Rusland aangerichte wreedheden.

Ook internationaal roepen leiders op tot zwaardere maatregelen. Zo vindt de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, dat er meer sancties moeten komen na de "gruwelen". Robert Habeck, de Duitse vicekanselier en minister van Economische Zaken, spreekt van een "verschrikkelijke oorlogsmisdaad" en roept op tot nieuwe sancties. De Britse premier Boris Johnson zegt zondagavond de sancties te gaan verzwaren, zonder in details te treden over op welke manier hij dat wil doen.

VN-topman António Guterres spreek zondag zijn afschuw uit en roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar wat zich heeft afgespeeld in Bucha. Een onderzoek hiernaar is essentieel om te kunnen vaststellen wie hiervoor verantwoordelijk is, aldus Guterres.

Lichamen aangetroffen in omgeving Kyiv

Zondag zijn de gevechten vooral in het oosten van Oekraïne doorgegaan. Volgens het Oekraïense leger hebben de Russen namelijk hun militairen deels weggehaald uit de regio van Kyiv en Chernihiv en deze naar de oostelijke regio's Donetsk en Luhansk verplaatst.

Nadat de Russen zijn weggetrokken uit de regio Kyiv zijn volgens Oekraïne 410 lichamen van burgers gevonden. Het is nog niet bekend hoe deze burgers precies om het leven zijn gekomen. Experts en andere specialisten zijn ter plaatse om de lichamen te inspecteren en een onderzoek te starten naar wat er is voorgevallen.

Ondanks dat de Russen zich volgens Oekraïne hebben teruggetrokken uit de regio, meldt Oekraïne nog wel een bombardement op Vasylkiv, op zo'n 50 kilometer van Kyiv. Er zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt, maar dit nieuws kon nog niet onafhankelijk worden bevestigd.

Situatie Donetsk 'turbulent', opnieuw bombardementen in Kharkiv

Ondertussen lijken de gevechten in het oosten van het land te intensiveren. Volgens de regionale gouverneur van Luhansk wordt het gebied steeds meer getroffen door Russische bombardementen. De Russen zouden hun aanwezigheid in dat gebied vergroten. De regio Donetsk zou momenteel "dag en nacht" worden bestookt met bombardementen, zegt de regionale gouverneur, die de situatie "turbulent" noemde.

Kharkiv ligt zondagavond opnieuw onder vuur, blijkt uit berichten van de regionale gouverneur. Daarbij zijn volgens hem meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Hij laat via Telegram weten dat de Russen in de avond de wijk Slobidsky hebben gebombardeerd en dat daarbij tot dusver 23 doden zijn gevallen, onder wie ook kinderen. De cijfers zijn nog niet onafhankelijk bevestigd.