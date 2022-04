In de heroverde Oekraïense stad Bucha, ten noordwesten van de hoofdstad Kyiv, lagen meer dan twintig lichamen langs de weg. Er zouden tijdens een maand van zware gevechten en Russische bezetting ruim driehonderd burgers zijn omgekomen. Ooggetuigen doen hun verhaal aan persbureau Reuters.

Een van hen is de 66-jarige Vasily, die zijn achternaam niet wil geven. Hij zag de lichamen van zeker twaalf omgekomen burgers, verspreid over de straat waar zijn huis gelegen is.

Links van Vasily lag een man naast zijn fiets tegen de berm, met een bleek gelaat en weggezonken ogen. Een ander lag midden op de weg, een paar meter van zijn voordeur. Volgens Vasily was het de peetvader van zijn zoon, een levenslange vriend.

De onbegraven doden van Bucha droegen geen uniformen. Ze waren burgers met fietsen, met boodschappentassen nog in de greep van hun verstijfde handen. Sommigen waren duidelijk al vele dagen, zo niet weken dood.

De meeste lichamen leken nog helemaal intact te zijn en het was niet duidelijk of ze om het leven waren gekomen door granaatscherven, een explosie of een kogel, hoewel de bovenste helft van het hoofd van een van de lichamen miste.

"De klootzakken!", zei Vasily, gehuld in een dikke jas en wollen muts en huilend van razernij. "Het spijt me. De tank achter me heeft op ons geschoten. Honden!" Het legervoertuig in kwestie is nu een uitgebrand wrak.

Vasily zegt tijdens de Russische bezetting van zijn woonplaats twee weken in een kelder te hebben geschuild. "Er was eten, maar geen licht. Ook hadden we geen verwarming. We verwarmden ons water boven kaarsen en sliepen met onze vilten laarzen aan."

62 Dode burgers en verwoesting in Bucha na Russische terugtrekking

Burgemeester Bucha meldt ruim driehonderd doden

Burgemeester Anatoliy Fedoruk van Bucha zegt dat meer dan driehonderd inwoners om het leven waren gekomen. Een massagraf op het terrein van een kerk in de stad lag zaterdag nog open. Handen en voeten staken door de opgestapelde rode klei.

Lokale functionarissen gaven verslaggevers van Reuters toegang tot de heroverde voorstad van Kyiv. De weg waar de lichamen lagen is een van de straten waar nu wordt gepatrouilleerd door Oekraïense tanks.

Het was niet duidelijk waarom de lichamen nog niet waren begraven.

De Oekraïense herovering van Bucha is nog fragiel. Er zouden zich nog groepjes Russische soldaten in het gebied bevinden en er wordt nog steeds gevochten.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

'Ben op een haar na geraakt'

Vasily's 74-jarige stadgenoot Mariya Zhelezova, die vanwege haar slechte gezondheid niet kon vluchten, herinnerde zich met tranen in haar ogen een paar keer nipt aan de dood te zijn ontsnapt. "De eerste keer verbrijzelde een kogel een ruit in mijn kamer en boorde zich in een kledingkast", zei ze. "De tweede keer kreeg ik bijna rondvliegend glas in mijn been."

De derde keer dat Zhelezova aan vuurwapengeweld ontsnapte, liep ze op straat toen ze een Russische militair tegenkwam. "Ik wist niet dat hij een wapen had. De kogels gingen rakelings langs me heen. Toen ik thuiskwam, kon ik niet meer praten."

Straten bezaaid met Russisch oorlogsmaterieel

Sommige straten in Bucha liggen bezaaid met uitgebrande Russische tanks en pantservoertuigen. Niet ontplofte raketten liggen op wegen. Een niet tot ontploffing gekomen mortiergranaat steekt deels uit het asfalt.

Een inwoner die de Russische bezetting heeft overleefd, gaf een Oekraïense militair een knuffel. "Leve Oekraïne", zei hij erbij. "Leve de helden!"

Rusland ontkent burgers als doelwit te hebben gekozen. Het land wijst beschuldigingen van oorlogsmisdaden van de hand.

Zhelezova deed de witte armband af die inwoners van Bucha op bevel moesten dragen. "We willen niet dat ze terugkomen", zei ze over de Russen. "Ik had gisternacht een droom; dat ze weggingen en niet meer terugkwamen."