Russische troepen hebben zondagochtend vroeg de Oekraïense havenstad Odessa met raketten bestookt, schrijft het gemeentebestuur op Telegram. In de heroverde stad Bucha zijn stoffelijke resten op straat aangetroffen.

Volgens een journalist van persbureau AFP die in de belegerde stad is, werden verschillende explosies gehoord. Op sociale media gaan foto's rond waarop dikke rookpluimen te zien zijn in het havengebied. De aanvallen begonnen rond 6.00 uur plaatselijke tijd. Volgens de gemeente heeft de Oekraïense luchtafweer verschillende raketten uit de lucht geschoten.

Ondertussen hebben de Oekraïense troepen meer dan dertig steden en dorpen rond Kyiv heroverd sinds Rusland zich deze week uit het gebied heeft teruggetrokken, zeggen Oekraïense functionarissen. Het land heeft ook de controle over de hoofdstad behouden.

De ingrijpende gevolgen van vijf weken strijd zijn volgens Oekraïne duidelijk zichtbaar in de straten van Kyiv en de steden daar omheen."De hele regio Kyiv is bevrijd van de indringer", schreef de Oekraïense vice-minister van Defensie, Hanna Malyar, op Facebook. Er kwam geen Russisch commentaar op deze mededeling, die persbureau Reuters niet onmiddellijk kon verifiëren.

Stoffelijke resten op straat in heroverd Bucha

In de heroverde stad Bucha, die door diverse media werd bereikt, lagen de stoffelijke resten van meer dan een dozijn lichamen langs de weg, meldt onder meer de BBC. Een massagraf op het terrein van een kerk lag nog open, met handen en voeten die door de opgestapelde rode klei staken. De burgemeester van Bucha, Anatoliy Fedoruk, zei dat meer dan driehonderd inwoners om het leven waren gekomen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zei ontzet te zijn over de gruweldaden in Bucha en sprak haar steun uit voor het onderzoek van het Internationaal Strafhof naar mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Rusland ontkent burgers als doelwit te hebben gekozen. Het land wijst beschuldigingen van oorlogsmisdaden van de hand.

Minder Russische aanvallen, maar er worden veel mijnen geplaatst

De Oekraïense strijdkrachten zeiden dat de Russische lucht- en raketaanvallen wat waren afgenomen, maar dat Russische troepen die zich terugtrokken mijnen aan het plaatsen waren.

President Volodymyr Zelensky waarschuwde in een videotoespraak: "Ze leggen mijnen op dit hele grondgebied, in huizen, in apparatuur, zelfs in de lichamen van dode mensen." Hij kwam niet met een nadere onderbouwing van deze beschuldigingen.

De Oekraïense noodhulpdienst zei dat er in één dag meer dan 1.500 explosieven waren gevonden tijdens een huiszoeking in het dorp Dmytrivka, ten westen van Kyiv. Rusland heeft niet gereageerd.

Amerikaanse kernwapens welkom in Polen

Polen staat open voor de stationering van Amerikaanse kernwapens, zegt Jaroslav Kaczynski, de leider van de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). In een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag stelt de invloedrijke politicus dat dit "de afschrikking tegenover Moskou duidelijk zou versterken".

De Amerikanen hebben voor zover bekend geen plannen om kernwapens in Polen te plaatsen, maar volgens Kaczynski kan dit onder invloed van de Russische oorlog in Oekraïne snel veranderen. Volgens hem zou het een logische stap zijn om kernwapens aan de oostgrens van het NAVO-gebied te hebben.

Vredesbesprekingen verlopen moeizaam

Rusland zegt dat het de troepen in de buurt van Kyiv terugtrekt als teken van goede wil met het oog op de vredesbesprekingen. Maar volgens Oekraïne en zijn bondgenoten was Rusland gedwongen om de aandacht naar Oost-Oekraïne te verleggen nadat het zware verliezen had geleden in de buurt van Kyiv.

Beide partijen beschreven de gesprekken die deze week in Istanboel en via een videoverbinding werden gevoerd als "moeilijk". Woordvoerder Dmitry Peskov van het Kremlin zei zaterdag dat het "het belangrijkste is dat de besprekingen worden voortgezet, hetzij in Istanboel of ergens anders".

Een nieuwe gespreksronde is nog niet aangekondigd. Maar de Oekraïense onderhandelaar David Arakhamia zei zaterdag dat er genoeg vooruitgang was geboekt om rechtstreekse gesprekken tussen de Russische president Vladimir Poetin en Zelensky mogelijk te maken. Rusland heeft geen commentaar gegeven op de mogelijkheid.

Bijna duizend burgers geëvacueerd uit Donetsk en Luhansk

Bijna duizend burgers zijn zaterdag geëvacueerd uit de regio's Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. De Oekraïense strijdkrachten publiceerden de cijfers zondagochtend. Uit Luhansk wisten 800 mensen te ontkomen en uit Donetsk 189.

Het Russische leger heeft de afgelopen dagen het zwaartepunt van zijn aanvallen in Oekraïne verlegd van het gebied rond de hoofdstad Kyiv naar Donetsk en Luhansk, waar het geweld toeneemt. Die twee regio's zijn deels in handen van pro-Russische separatisten en Rusland heeft zich ten doel gesteld het hele gebied "te bevrijden".

Sinds het begin van de Russische aanval op Oekraïne op 24 februari zijn ongeveer 20.598 burgers uit Luhansk gevlucht en 6.584 uit Donetsk, aldus het Oekraïense leger.