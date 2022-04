Polen staat open voor de stationering van Amerikaanse kernwapens, zegt Jaroslav Kaczynski, de leider van de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). In een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag stelt de invloedrijke politicus dat dit "de afschrikking tegenover Moskou duidelijk zou versterken".

De Amerikanen hebben voor zover bekend geen plannen om kernwapens in Polen te plaatsen, maar volgens Kaczynski kan dit onder invloed van de Russische oorlog in Oekraïne snel veranderen. Volgens hem zou het een logische stap zijn om kernwapens aan de oostgrens van het NAVO-gebied te hebben

Kaczynski hoopt dat de Amerikanen hun militaire aanwezigheid in Europa versterken. Momenteel zijn er volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie 100.000 Amerikaanse soldaten in Europa. Dat zouden er volgens Kaczynski 150.000 moeten worden. Kaczynski herhaalt in het interview ook zijn wens dat de NAVO een vredesmacht naar Oekraïne stuurt.