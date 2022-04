De Oekraïense fotograaf en filmer Maksim Levin is nabij Kyiv om het leven gebracht terwijl hij verslag deed van de Russische invasie van Oekraïne. Zijn lichaam is vrijdag gevonden in een dorp ten noorden van de Oekraïense hoofdstad Kyiv, schrijft persbureau Reuters zaterdag.

Levin, geboren in 1981, was een documentairemaker die sinds 2013 heeft bijgedragen aan de berichtgeving van persbureau Reuters over zijn land. Hij was aan het werk geweest in het dorp Huta Mezhyhirska, in een gebied waar zware beschietingen waren.

Het bureau van de openbare aanklager in Oekraïne zei dat Levin "door militairen van de Russische strijdkrachten met twee schoten uit kleine wapens werd gedood". Dit kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Zelfrijdend krombaangeschut waarmee de Oekraïense strijdkrachten projectielen afvuurden op Russische stellingen nabij de nederzetting Makariv in Oekraïne. Zelfrijdend krombaangeschut waarmee de Oekraïense strijdkrachten projectielen afvuurden op Russische stellingen nabij de nederzetting Makariv in Oekraïne. Foto: Reuters / Maksim Levin

Reporters Without Borders, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van journalisten, zei op Twitter dat Levin de zesde journalist is die in Oekraïne is gedood sinds de Russische invasie eind februari.

"Hij was ongewapend en droeg een persvest", zei de organisatie. "Het aanvallen van journalisten is een oorlogsmisdaad.

Inwoners van het door Russische troepen bezette dorp Chervone vluchten naar een door Oekraïense troepen gecontroleerd gebied, te midden van de Russische invasie van Oekraïne, nabij Vyshgorod. Inwoners van het door Russische troepen bezette dorp Chervone vluchten naar een door Oekraïense troepen gecontroleerd gebied, te midden van de Russische invasie van Oekraïne, nabij Vyshgorod. Foto: Reuters / Maksim Levin

"We zijn diep bedroefd te horen over de dood van Maksim Levin, een medewerker die lange tijd heeft samengewerkt met Reuters, in Oekraïne", zei John Pullman, hoofdredacteur voor beeld van Reuters.

"Maks heeft sinds 2013 aansprekende foto's en video's uit Oekraïne aan Reuters geleverd. Zijn dood is een enorm verlies voor de wereld van de journalistiek. Onze gedachten zijn bij zijn familie in deze moeilijke tijd", aldus Pullman. Levin laat een vrouw en vier kinderen achter.