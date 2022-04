De ontwerpdocumenten voor een vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland zijn in zo'n ver stadium dat direct overleg tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin mogelijk is. Dat zei de Oekraïense onderhandelaar Davyd Arakhamia zaterdag op de Oekraïense televisie, meldt persbureau Interfax-Ukraine.

Beide landen spraken de afgelopen weken diverse malen met elkaar nadat Rusland op 24 februari Oekraïne was binnengevallen. Eerder waren er al drie onderhandelingssessies in Belarus en ook gespreksrondes per video, die erg moeizaam verliepen.

Dinsdag ontmoetten de Oekraïense en Russische delegaties elkaar in Istanboel. Die ontmoeting leek succesvol en vlot te verlopen, maar het Kremlin zei later dat tijdens het overleg niets veelbelovends was bereikt en dat er geen doorbraak was geweest.

Vrijdag kwam het land daar echter op terug en meldde dat er toch vooruitgang was geboekt. Zaterdag geeft Rusland aan dat het verder wil praten met Oekraïne.