In een Oekraïens dorp dat net weer was heroverd op Russische troepen hebben journalisten van het Franse persbureau AFP zaterdag in één straat zeker twintig lijken zien liggen. De handen van een van de dode mannen, die burgerkleding droegen, waren vastgebonden. De lichamen lagen over enkele honderden meters verspreid in het dorp vlak bij de Oekraïense hoofdstad Kyiv.

Volgens de journalisten was de doodsoorzaak niet direct duidelijk, maar een van de lichamen had een grote hoofdwond. Zestien lichamen lagen in de verwoeste plaats op de stoep of in de berm, drie languit in het midden van de weg en een ander lijk lag op de binnenplaats van een huis.

Dicht bij een ander dorp in de omgeving van Kyiv is de Oekraïense fotograaf en documentairemaker Maks Levin dood teruggevonden, heeft het Oekraïense Openbaar Ministerie zaterdag bekendgemaakt. Hij werd al sinds half maart vermist.

Volgens de journalistieke organisatie Reporters Without Borders (RSF) droeg Levin een jas met het opschrift "Press" en was hij ongewapend. Sinds de Russische invasie van Oekraïne begon, zijn volgens RSF zes journalisten gedood.

Russische troepen trekken zich volgens Oekraïne terug uit gebieden rond Kyiv. Inmiddels zouden al dertig steden en dorpen rond de Oekraïense hoofdstad zijn heroverd op het Russische leger, meldden adviseurs van president Volodymyr Zelensky eerder op zaterdag.