Het aantal Russische vluchtelingen dat in Nederland bescherming zoekt neemt toe. Dat meldt VluchtelingenWerk Nederland, dat de afgelopen twee weken tussen de twintig en dertig Russische vluchtelingen op Schiphol zag aankomen, zaterdag.

De organisatie ziet dit als een gevolg van de toenemende repressie in Rusland tegen politiek activisten, journalisten en lhbtiq+-Russen. De gevluchte Russen vrezen vervolging vanwege hun kritiek op de overheid of ze weigeren te vechten in het Russische leger.

Door de toenemende repressie in Rusland komen steeds meer mensen in de problemen als zij kritiek uiten op de oorlog in Oekraïne en het beleid van de Russische president Vladimir Poetin.

Meerdere Russische vluchtelingen gaven aan dat ze vrezen voor een gevangenisstraf, omdat ze bijvoorbeeld deelnamen aan een demonstratie of kritiek uitten via sociale media. Ook zijn er Russen bij die weigeren te vechten in Oekraïne.

Een deel van de vluchtelingen die in Nederland zijn aangekomen ziet geen toekomst meer in Rusland door het steeds slechter wordende klimaat voor lhbtiq+'ers in hun thuisland. De afgelopen weken vluchtten ook al veel Russen naar landen als Georgië en Turkije, waar zij relatief makkelijk naartoe kunnen reizen.

Asielbeleid voor Russen achterhaald

De recente ontwikkelingen in Rusland moeten worden meegewogen bij de beoordeling van hun asielverzoek, zegt VluchtelingenWerk. Het huidige asielbeleid voor Russen is begin vorig jaar voor het laatst aangepast, maar sinds die tijd is de repressie van politiek activisten en lhbtiq+'ers flink toegenomen. Het asielbeleid voor Russen moet volgens de vluchtelingenorganisatie daarom op termijn worden bijgewerkt.

Het Nederlandse asielbeleid houdt al wel rekening met de risico's die politiek activisten in Rusland lopen, maar de lat om als politiek vluchteling uit Rusland asiel te krijgen ligt nu vrij hoog. Vooral relatief prominente Russen die kunnen bewijzen dat ze worden vervolgd kregen de afgelopen jaren asiel.

Maar de situatie in Rusland is veranderd. Door de toenemende repressie in het land kan nu elke burger met kritiek op de oorlog in Oekraïne in de gevangenis terechtkomen.

Zo werden de afgelopen tijd meer dan vijftienduizend Russen gearresteerd bij demonstraties. Ook zouden willekeurige burgers op straat worden gevraagd hun persoonlijke berichten op hun telefoon te laten zien. Wie wordt beschuldigd van het verspreiden van 'fake news' over de oorlog in Oekraïne, hangt een gevangenisstraf tot vijftien jaar boven het hoofd.

Dienstweigeraars lopen reëel risico op gevangenisstraf

Ook zijn er Russen die weigeren om in Oekraïne te vechten. Daarmee lopen ze een reële kans om in de gevangenis terecht te komen. In Rusland geldt een dienstplicht voor mannen tussen de 18 en de 27 jaar.

Dienstweigering op zich is in Nederland niet genoeg om in aanmerking te komen voor asiel. Dat kan echter wel in het geval van een internationaal veroordeeld conflict waarbij sprake is van wijdverbreide oorlogsmisdaden, zoals nu in Oekraïne het geval is.

VluchtelingenWerk verwacht dan ook dat de gevluchte Russen in Nederland in aanmerking komen voor bescherming. De organisatie wil daarnaast een tijdelijke uitzetstop voor Russen die net buiten de dienstplichtige leeftijd vallen. Hun vrees is dat de leeftijdsgrens voor de dienstplicht zal worden uitgebreid. Met een uitzetstop kunnen ze een tijdje afwachten of die vrees werkelijkheid wordt.