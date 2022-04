Russische troepen maken een "snelle terugtocht" uit gebieden rond de Oekraïense hoofdstad Kyiv en het noorden van Oekraïne. Dat zegt Mykhailo Podolyak, adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

"Met de snelle terugtrekking van de Russen uit de regio's in en rond Kyiv is het volkomen duidelijk dat Rusland prioriteit geeft aan een andere tactiek: terugvallen op het oosten en zuiden", schrijft Podolyak op sociale media.

Oleksiy Arestovych, een andere adviseur van Zelensky, meldde dat Oekraïense troepen dertig steden en dorpen rond de hoofdstad hebben heroverd op het Russische leger.

Hij zei ook dat Oekraïne zich geen illusies moet maken dat de strijd snel voorbij is. "Er komen zware gevechten aan in de oostelijke en zuidelijke regio's van Oekraïne en om de belegerde stad Mariupol in het bijzonder."

Rusland gaf afgelopen week aan dat de Russische troepen in Oekraïne zich zullen focussen op de "bevrijding" van het Donetsbekken. Rusland, dat op 24 februari Oekraïne binnenviel, heeft gebieden in het oosten en zuiden veroverd en voert voortdurende aanvallen uit op de zuidelijke havenstad Mariupol.

Pro-Oekraïense demonstratie in Enerhodar met geweld gestopt

Russische troepen hebben in de bezette Oekraïense stad Enerhodar met geweld een demonstratie uiteengeslagen. In de stad werden ook enkele luide explosies gehoord, meldt The Kyiv Independent.

De explosies vonden plaats op het plein naast het belangrijkste culturele centrum van de stad en lijken te zijn veroorzaakt door stungranaten. Dat zijn granaten die niet dodelijk zijn, maar worden gebruikt om de vijand te desoriënteren.

Tientallen Russen naar Nederland gevlucht

Niet alleen Oekraïners slaan op de vlucht vanwege de oorlog in het land, ook in Rusland is het voor steeds meer mensen niet meer veilig. Het aantal Russische vluchtelingen die in Nederland bescherming zoeken neemt dan ook toe. Dat meldt VluchtelingenWerk Nederland, dat de afgelopen twee weken tussen de twintig en dertig Russische vluchtelingen op Schiphol zag aankomen.

De organisatie ziet dit als een gevolg van de toenemende repressie in Rusland tegen politiek activisten, journalisten en lhbtiq+-Russen. De gevluchte Russen vrezen vervolging vanwege hun kritiek op de overheid of ze weigeren te vechten in het Russische leger.

Volgens mensenrechtenactivisten zijn zaterdag in Rusland meer dan tweehonderd mensen aangehouden tijdens protesten tegen de oorlog in Oekraïne. Ze zouden zijn gearresteerd in zeventien verschillende steden, meldt de Russische burgerrechtenorganisatie OVD-Info. Hoeveel mensen meededen aan de demonstraties is onbekend. De meeste demonstranten werden gearresteerd in de hoofdstad Moskou en in Sint-Petersburg.

Oekraïne evacueert meer dan vierduizend mensen uit oorlogsgebieden

Oekraïne heeft zaterdag ruim 4.200 mensen geëvacueerd uit oorlogsgebieden, meldt vicepremier Iryna Vereshchuk. Volgens haar worden in samenwerking met het Rode Kruis ook zeven zogenoemde humanitaire corridors opgezet om meer mensen uit de zwaar belegerde Oekraïense stad Mariupol te evacueren.

De stad, die al sinds de begindagen van de vijf weken durende Russische invasie omsingeld is, is het belangrijkste doelwit van Rusland in de zuidoostelijke regio Donetsbekken in Oekraïne. Tienduizenden mensen zitten daar in de val en hebben amper toegang tot voedsel en water.

Litouwen stopt als eerste EU-land met gas uit Rusland

Litouwen heeft de toelevering van gas uit Rusland volledig stopgezet. Daarmee is Litouwen het eerste EU-land dat niet langer Russisch gas importeert.

Het land is niet langer afhankelijk van energie uit het buurland, schrijft de Litouwse president Gitanas Nauseda zaterdag op Twitter. Volgens het Litouwse ministerie van Energiezaken werkt het gastransmissiesysteem sinds begin april zonder de invoer van Russisch gas.

Poolse premier: 'Moskou ontloopt zijn straf'

Er zijn sinds het begin van de oorlog tal van sancties tegen Rusland getroffen, maar de roep om de sancties aan te scherpen wordt luider. Zaterdag gaf de Poolse premier Mateusz Morawiecki bij de Europese Unie aan dat de sancties van de EU tegen Rusland fors aangescherpt moeten worden. Volgens hem zijn de maatregelen die tot nu toe zijn genomen "bij lange na niet genoeg".

Morawiecki zei dat de wisselkoers van de Russische roebel was teruggekeerd naar het niveau van voor de aanval op Oekraïne, wat volgens hem een aanwijzing is dat Moskou zijn straf ontloopt. "Dit betekent dat alle economische maatregelen, micro-economisch, macro-economisch, financieel, budgettair en monetair, niet hebben gewerkt zoals sommige politici hadden gewild."

Veiling shirts Oranje levert weer ruim 50.000 euro op

Nog steeds vinden er veel initiatieven plaats om geld in te zamelen voor Oekraïne. Zo heeft de tweede veiling van shirts van het Nederlands elftal meer dan 50.000 euro opgeleverd. De opbrengst gaat naar UNICEF, dat het geld gebruikt om in en om Oekraïne noodhulp te bieden aan gezinnen en kinderen als gevolg van de oorlog.

Het Nederlands elftal speelde vorige week zaterdag een oefeninterland tegen Denemarken en dinsdag tegen Duitsland. De shirts van alle spelers uit de selectie werden geveild voor het goede doel.