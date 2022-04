Russische troepen trekken zich langzaam maar zeker terug uit het noorden van Oekraïne, meldde de Oekraïense president Volodymiyr Zelensky vrijdagavond tijdens een televisietoespraak. Hij waarschuwde wel voor landmijnen die de Russen daar op grote schaal zouden hebben achtergelaten.

Rusland zei dinsdag de militaire activiteiten rondom de Oekraïense hoofdstad Kyiv, dat in het noorden ligt, "drastisch" te verminderen. Dat besluit werd in het Westen en Oekraïne met scepsis begroet, zeker nadat er toch zwaar was gebombardeerd.

Russische troepen rond Kyiv lijken zich te gaan richten op andere gebieden en de "bevrijding" van de separatistische Donetsbekken-regio in het oosten van het land. Zelensky waarschuwde tijdens zijn toespraak dan ook voor "hevige" gevechten in die regio.

De president vreest er daarnaast voor dat bombardementen worden voortgezet. Dat was zaterdagochtend ook het geval, toen Russische raketten twee steden in het midden van Oekraïne raakten. Daarbij vielen voor zover bekend geen doden.