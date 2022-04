Rusland zou in de nacht van vrijdag op zaterdag onder meer de grootste olieraffinaderij van Oekraïne met raketten hebben bestookt. Verder lijken Russische troepen weg te trekken uit gebieden rond de Oekraïense hoofdstad Kyiv.

De olieraffinaderij ligt in Krementsjoek, ruim 250 kilometer ten zuidoosten van Kyiv. In dezelfde regio zouden volgens Oekraïne twee militaire vliegvelden aangevallen met precisieraketten. Over slachtoffers zijn geen feiten beschikbaar.

Rusland bestookt in de oorlog naar eigen zeggen alleen militaire doelen. Daar vallen ook munitie- of brandstofdepots en raffinaderijen onder. De afgelopen weken is echter gebleken dat ook burgerdoelen, zoals woonflats, worden bestookt.

Ondertussen trekken Russische troepen 'langzaam maar zeker' terug uit het noorden van Oekraïne, meldde de Oekraïense president Volodymiyr Zelensky vrijdagavond tijdens een televisietoespraak. Hij waarschuwde wel voor landmijnen die de Russen daar op grote schaal zouden hebben achtergelaten.

Russische troepen rond Kyiv lijken zich te gaan richten op andere gebieden en de "bevrijding" van de separatistische Donetsbekken-regio in het oosten van het land. Zelensky waarschuwde tijdens zijn toespraak dan ook voor "hevige" gevechten in die regio.

Voor zaterdag zijn zeven humanitaire corridors gepland om mensen uit de belegerde regio's van Oekraïne te evacueren, meldt de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk.

Het is de bedoeling om onder meer mensen uit het zwaar getroffen Mariupol te halen, meldt persbureau Reuters. Zowel het Rode Kruis als een assistent van de burgemeester van Mariupol meldden vrijdag dat evacuatie uit die stad onmogelijk was. Toch wist een onbekend aantal inwoners de stad te ontvluchten.

Oekraïense economie kan tot wel 40 procent krimpen

De economie van Oekraïne kan dit jaar met 40 procent krimpen door de oorlog in het land, meldt het Oekraïense ministerie van Economische Zaken. Volgens de Oekraïners is hun economie in het eerste kwartaal van 2022 al met 16 procent gekrompen.

Vooral sectoren waarin werk niet op afstand kan worden uitgevoerd, zijn zwaar getroffen. Oekraïne en Rusland hebben deze week in Turkije onderhandeld, maar die hebben volgens Zelensky nog niets concreets opgeleverd.

Ondanks oproepen van Zelensky heeft de Europese Unie geen plannen voor nieuwe sancties die de Russische energiesector treffen. Dit zei de Europese commissaris van economische zaken, Paolo Gentiloni, zaterdag in het Noord-Italiaanse Cernobbio. Veel Europese landen zijn voor hun energiebehoefte aangewezen op met name de uitvoer van Russisch gas naar Europa.

Paus bekritiseert Poetin in bedekte termen

Paus Franciscus heeft, zonder zijn naam te noemen, voor het eerst felle kritiek geuit op Poetin. Hij zei zaterdag op bezoek in Malta dat "een potentaat (autoritaire machthebber, red.) bezig is conflicten op te stoken uit nationalistische motieven."

"We dachten dat invasies van andere landen, bloedige straatgevechten en dreigementen met atoomwapens slechts nare herinneringen aan een ver verleden waren". Maar nu komt er volgens de paus "vanuit het oosten van Europa een donkere schaduw van oorlog".

De paus heeft eerder al de ongerechtvaardigde agressie en de gruwelen van de huidige oorlog veroordeeld, maar hield het wat Poetin en Rusland betreft neutraal.