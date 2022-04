Een colonne bussen met Oekraïense evacués, onder wie inwoners van de belegerde havenstad Mariupol, is vrijdagavond gearriveerd in Zaporizhzhia, een Oekraïense stad die in handen is van het Oekraïense leger. Dat meldt het Franse persbureau AFP.

De gevluchte inwoners van Mariupol waren erin geslaagd Berdiansk te bereiken, een stad die bezet is door Russische troepen. Daar werden ze opgepikt door het konvooi, bevestigden officiële functionarissen tegen AFP. Vanaf Berdiansk ging het naar het noordwestelijker gelegen Zaporizhzhia, de stad die oorspronkelijk de eindbestemming zou zijn van een humanitaire corridor. Om hoeveel inwoners van Mariupol het precies ging, is niet duidelijk.

Zowel het Rode Kruis als een assistent van de burgemeester van Mariupol meldde eerder vrijdag dat evacuatie uit die stad onmogelijk was. Rusland had voor vrijdag een humanitaire corridor voor Mariupol aangekondigd, maar die was volgens de assistent in de ochtend niet geopend. Volgens hem "laten de bezetters sinds gisteren geen humanitaire hulp, zelfs niet in kleine hoeveelheden, toe".

In totaal zijn vrijdag 6266 mensen via humanitaire corridors uit Oekraïense steden geëvacueerd. Dat meldde een Oekraïense regeringsfunctionaris eerder op de dag. Daaronder bevonden zich 3071 mensen die de belegerde havenstad Mariupol hadden verlaten. De evacués in het nu door AFP gemelde konvooi waren daarin niet meegerekend.