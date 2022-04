Vrijdag brachten onder meer het Rode Kruis en een assistent van de burgemeester van Mariupol naar buiten dat evacuatie van burgers uit de havenstad niet mogelijk zou zijn. Toch zijn er vluchtelingen aangekomen in Zaporizhzhia, meldde het Franse persbureau AFP.

Een colonne bussen met Oekraïense evacués, onder wie inwoners van de belegerde stad Mariupol, is vrijdagavond gearriveerd in Zaporizhzhia, een Oekraïense stad die in handen is van het Oekraïense leger. Dat meldt het Franse persbureau AFP in de nacht van vrijdag op zaterdag.

VS steunen defensie Oekraïne met nog eens 300 miljoen dollar

De roep van Oekraïne om hulp tegen de Russische invasie blijft onverminderd groot. Het Amerikaanse ministerie van Defensie trekt dan ook nog eens 300 miljoen dollar (271 miljoen euro) uit voor extra militaire steun aan Oekraïne. Het geld zal volgens een verklaring van het ministerie worden besteed aan onder meer lasergestuurde raketsystemen, drones, pantservoertuigen, machinegeweren en satellietdiensten.

De regering van president Joe Biden heeft in totaal meer dan 2,3 miljard dollar beschikbaar gesteld voor versterking van de Oekraïense strijdkrachten. Het merendeel van dat geld, ruim 1,6 miljard dollar, is toegezegd sinds de Russische inval in Oekraïne, die op 24 februari begon.

Donderdag bood Biden in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky ook 500 miljoen dollar financiële hulp aan.

80 Zelensky spreekt NAVO toe: 'Geef ons meer wapens'

VS willen Oekraïne aan oude Russische tanks helpen

Later in de nacht kwam het bericht naar buiten dat de Amerikaanse regering wil helpen om tanks die gebouwd zijn in de voormalige Sovjet-Unie naar Oekraïne te krijgen. De tanks moeten de Oekraïense verdediging in het Donetsbekken versterken. Dat schrijft The New York Times op basis van een regeringsbron. In deze regio in het oosten van Oekraïne wordt zwaar gevochten.

Het is nog niet bekend om hoeveel tanks het gaat en waar ze vandaan komen. Verschillende landen in Oost-Europa beschikken nog over in de Sovjet-Unie gebouwde tanks, net als landen in het Midden-Oosten.

De beslissing van de VS om als intermediair op te treden tussen deze landen en Oekraïne is genomen na een verzoek hiertoe van de Oekraïense president Zelensky, aldus de krant. Het Oekraïense leger kan overweg met dit soort tanks en kan ze gebruiken om doelen in het Donetsbekken vanaf grote afstand te beschieten. De levering van de tanks moet volgens de bron binnenkort beginnen.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Luchtmacht Oekraïne zegt het luchtruim te domineren

De Russische luchtmacht heeft geen controle over het Oekraïense luchtruim, meldde de staf van de Oekraïense luchtmacht vrijdagavond op Facebook. "Ook is het de Russen na ruim een maand oorlog niet gelukt om de Oekraïense luchtmacht en luchtverdediging uit te schakelen." Als een gevolg daarvan voert Rusland steeds vaker artillerie- en raketaanvallen uit en minder luchtaanvallen. Ook vermijdt het gevechten met Oekraïense jagers.

Alleen in het oosten van Oekraïne domineert de Russische luchtmacht het luchtruim, aldus de verklaring van Oekraïense zijde. In het oosten vechten pro-Russische separatisten al sinds 2014 tegen de regering in Kyiv. Elders zouden Russische vliegtuigen wegblijven.

Volgens Oekraïne is de Russische luchtmacht sinds 24 februari, de dag waarop de aanval op Oekraïne begon, 143 vliegtuigen en 131 helikopters kwijtgeraakt. Deze aantallen zijn niet onafhankelijk te verifiëren. De eigen verliezen zijn niet bekendgemaakt door de Oekraïense luchtmacht.