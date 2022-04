Oekraïne ontkent een oliedepot in de Russische stad Belgorod te hebben aangevallen. Eerder op vrijdag zei de gouverneur van de gelijknamige Russische regio dat aanvalshelikopters van het Oekraïense leger raketten op het depot hadden afgeschoten.

"Om de een of andere reden zeggen ze dat wij het hebben gedaan", zei de Oekraïense regeringsfunctionaris voor Veiligheid vrijdagmiddag op de Oekraïense televisie. "Maar volgens onze informatie komt dit niet overeen met de realiteit."

Volgens de Russische gouverneur raakten zeker twee arbeiders gewond bij de aanval. Desondanks verklaarde het Russische oliebedrijf Rosneft, dat eigenaar van het depot is, dat niemand gewond is geraakt. Het concern zei niets over de oorzaak van de brand.

Het is de eerste keer dat de Russische autoriteiten Oekraïne beschuldigen van een dergelijke luchtaanval op een doel in Rusland. De Russen vielen Oekraïne ruim vijf weken geleden binnen.