Het Rode Kruis meldt dat het team dat vrijdag moest helpen bij de evacuatie van duizenden burgers uit de door de Russen belegerde Oekraïense stad Mariupol heeft moeten omkeren, doordat de omstandigheden het "onmogelijk maakten om verder te gaan". Verder worden in Rotterdam honderden vluchtelingen opgevangen op een cruiseschip.

Het Rode Kruis-team, dat bestaat uit drie voertuigen en negen personeelsleden, kon Mariupol niet eens bereiken, laat staan dat het de veilige doorgang van burgers kon faciliteren. Zaterdag zal het team een nieuwe poging wagen, aldus het Rode Kruis.

Rusland had voor vrijdag een humanitaire corridor voor Mariupol aangekondigd, maar die was volgens de assistent van de burgemeester in de ochtend niet geopend. Volgens hem "laten de bezetters sinds gisteren geen humanitaire hulp toe, zelfs niet in kleine hoeveelheden."

Atoomwaakhond naar Tsjernobyl

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) stuurt personeel naar de oude kerncentrale van Tsjernobyl en andere nucleaire locaties in Oekraïne. Directeur-generaal Rafael Grossi zei een overeenstemming met Oekraïne te hebben bereikt over de aanwezigheid van zijn medewerkers.

Grossi ging deze week naar Oekraïne voor een bezoek aan een kerncentrale en ontmoetingen met Oekraïense autoriteiten. Vervolgens ging hij door naar Rusland voor overleg daar.

Met beide partijen is afzonderlijk afgesproken hoe de nucleaire veiligheid moet worden gehandhaafd. In overleg met Oekraïne wordt bepaald waar en wanneer IAEA-medewerkers worden ingezet, aldus Grossi.

De Tsjernobyl-centrale wekt geen stroom meer op, maar er wordt nog wel radioactief afval bewaard. De centrale werd op de eerste dag van de oorlog ingenomen door Russische troepen. Zij verlieten het terrein op 31 maart.

Russische militairen zijn tijdens hun verblijf rondom de oude kerncentrale van Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne blootgesteld aan "aanzienlijke doses" straling. De IAEA onderzoekt of deze bewering klopt, zo werd eerder op de dag bekendgemaakt.

Oekraïne ontkent raketaanval op oliedepot in Rusland

Oekraïne ontkent een oliedepot in de Russische stad Belgorod te hebben aangevallen. Eerder op vrijdag zei de gouverneur van de gelijknamige Russische regio dat aanvalshelikopters van het Oekraïense leger raketten op het depot hadden afgeschoten.

"Om de een of andere reden zeggen ze dat wij het hebben gedaan", zei de Oekraïense regeringsfunctionaris voor Veiligheid vrijdagmiddag op de Oekraïense televisie. "Maar volgens onze informatie komt dit niet overeen met de realiteit."

Volgens Rusland is Oekraïne verantwoordelijk voor de gebeurtenissen in Belgorod, een stad op zo'n 30 kilometer van de grens met Oekraïne. Het is de eerste keer dat de Russische autoriteiten Oekraïne beschuldigen van een dergelijke luchtaanval op een doel in Rusland.

33 Mogelijke raketaanval van Oekraïne op Russisch oliedepot gefilmd

Oekraïense vluchtelingen opgevangen op cruiseschip

Rotterdam gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen op een cruiseschip. Op het schip, de Volendam van Holland America Line, kunnen maximaal veertienhonderd mensen terecht. Het schip meert zaterdag aan in de Merwehaven, niet ver van Schiedam, en blijft daar drie maanden liggen.

Volgens de gemeente Rotterdam kunnen de eerste Oekraïners in de loop van volgende week naar het cruiseschip verhuizen. Het gaat om mensen die nu nog in hotels overnachten. Holland America Line zorgt voor eten, drinken schoonmaak en beveiliging. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor zorg en onderwijs.

In het Nederlandse onderwijs zijn mogelijk al meer dan tienduizend Oekraïense leerlingen beland. Dat schat de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op basis van een peiling afgelopen week onder bijna duizend schooldirecteuren.

Het gaat om alle vormen van onderwijs, waaronder het reguliere onderwijs maar ook de zogenoemde nieuwkomersscholen. Op 37 procent van de scholen hebben zich leerlingen uit Oekraïne gemeld, aldus de AVS. Het gaat om gemiddeld vier leerlingen per school.

"Volgens officiële cijfers zijn er momenteel zesduizend Oekraïense leerlingen geregistreerd. Het verschil wordt mogelijk verklaard doordat scholen al kinderen opnemen in het onderwijs die nog niet zijn ingeschreven bij de gemeenten", zegt de organisatie.