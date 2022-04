Het is de vraag of de aankondigde evacuatie van burgers uit de belegerde Oekraïense havenstad Mariupol vrijdag doorgaat. Het Rode Kruis is in elk geval onderweg om te helpen. Verder beschuldigt Rusland het Oekraïense leger van het uitvoeren van een raketaanval op Russisch grondgebied, terwijl Oekraïne nieuwe heroveringen claimt.

Het Rode Kruis weet nog niet of de evacuatie in Mariupol kan doorgaan. In elk geval is het daarvoor op dit moment nog te gevaarlijk, zegt een assistent van de burgemeester van de stad. Het zwaar gebombardeerde Mariupol blijft daarom vooralsnog afgesloten van de buitenwereld.

Rusland had voor vrijdag een humanitaire corridor voor Mariupol aangekondigd, maar die is volgens de assistent in de ochtend niet geopend. Volgens hem "laten de bezetters sinds gisteren geen humanitaire hulp toe, zelfs niet in kleine hoeveelheden".

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Donderdag beloofde Rusland ook al een wapenstilstand voor humanitaire doeleinden. Oekraïne stuurde 45 bussen naar Mariupol om burgers te evacueren, maar volgens functionarissen zijn die daar nooit aangekomen. Russische troepen zouden de voertuigen hebben tegengehouden.

Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld van humanitaire corridors die ondanks afspraken niet gerealiseerd worden.

Oekraïens leger claimt meer heroveringen

De Oekraïense strijdkrachten zeggen in de afgelopen dagen elf dorpen in de zuidelijke regio Kherson te hebben heroverd. De hele regio werd eerder geclaimd door de Russische troepen.

Bij de opmars in het noorden van de regio troffen Oekraïense militairen achtergelaten Russisch militair materieel aan, waaronder T-64-tanks, aldus het ministerie van Defensie in Kyiv. Ook wordt gemeld dat de Oekraïense autoriteiten voedsel en medicijnen hebben geleverd aan de lokale bevolking.

De regio Kherson ligt in het zuiden van Oekraïne en grenst aan de regio Donetsk, waarin de stad Mariupol ligt.

33 Mogelijke raketaanval van Oekraïne op Russisch oliedepot gefilmd

Rusland beschuldigt Oekraïne van aanval op Russische bodem

Een oliedepot in de Russische stad Belgorod, op zo'n 35 kilometer van de grens met Oekraïne, is vrijdagochtend getroffen bij een raketaanval. Volgens de gouverneur van de Russische regio is de brandstofopslag aangevallen door militaire aanvalshelikopters van het Oekraïense leger. Na de vermeende aanval ontstond een grote brand.

Als de beweringen kloppen, zou het de eerste Oekraïense aanval op Russische bodem zijn sinds de Russische inval in Oekraïne eind februari.

Opnieuw overleg tussen Rusland en Oekraïne

Vrijdag vindt opnieuw overleg tussen Rusland en Oekraïne plaats. Dit keer zal het gesprek via een videoverbinding worden gevoerd. Dinsdag ontmoetten de Oekraïense en Russische delegaties elkaar in de Turkse stad Istanboel. De onderhandeling leek succesvol en vlot te verlopen, maar het Kremlin stelde later dat er niets veelbelovends was bereikt.

In de aanloop naar het gesprek van vrijdag zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov echter dat Rusland toch vooruitgang ziet in de gesprekken met Oekraïne.

'Russische militairen in Tsjernobyl blootgesteld aan flinke doses straling'

Russische militairen zijn tijdens hun verblijf rondom de oude kerncentrale van Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne blootgesteld aan "aanzienlijke doses" straling. Dat beweert het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom. De atoomwaakhond van de VN onderzoekt of deze bewering klopt.

Volgens Energoatom groeven Russische militairen loopgraven in een bos dat in de zogeheten uitsluitingszone rondom de in 1986 ontplofte kerncentrale ligt. De troepen zouden in paniek zijn geraakt toen de eerste tekenen van stralingsziekte zich voordeden. Daarop besloten de Russen te vertrekken, aldus het bedrijf.

Russisch leger verstoort satellietnavigatiesystemen commerciële vliegtuigen

Volgens een Franse veiligheidstoezichthouder verstoort het Russische leger satellietnavigatiesystemen van commerciële vliegtuigen. Piloten van luchtvaartmaatschappijen hebben storingen gemeld in regio's rond de Zwarte Zee, Oost-Finland en de enclave Kaliningrad, aldus Benoît Roturier, hoofd satellietnavigatie bij de Franse burgerluchtvaartautoriteit DGAC.

De storingen lijken te worden veroorzaakt door Russische vrachtwagens met stoorzenders die gewoonlijk worden ingezet om troepen en installaties te beschermen tegen gps-geleide raketten, zei hij. "Ik denk niet dat het doel is om in dit stadium de burgerluchtvaart te storen", zei Roturier in een interview. "Dat is nevenschade."

Voor zover bekend hebben zich nog geen gevaarlijke situaties tijdens vluchten voorgedaan.

Poetins roebeldeadline verloopt vandaag

Het Westen heeft op meer manieren last van de oorlog, want vandaag verloopt ook de deadline voor westerse bedrijven om hun gas uit Rusland af te rekenen in roebels. Wie dat niet doet, krijgt geen gas meer, zei de Russische president Vladimir Poetin donderdag.

Lees hieronder wat Nederland en de rest van de Europese Unie te wachten staat als Rusland de gaskraan inderdaad dichtdraait.