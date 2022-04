Russische soldaten zijn blootgesteld aan "aanzienlijke doses" radioactiviteit tijdens hun verblijf rondom de oude kerncentrale van Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne. Dat beweert het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom. De atoomwaakhond van de VN onderzoekt of deze bewering klopt.

Volgens Energoatom groeven Russische soldaten loopgraven in het bos dat ligt in de zogeheten uitsluitingszone rondom de in 1986 ontplofte kerncentrale. De troepen zouden in paniek zijn geraakt toen de eerste tekenen van stralingsziekte opdoken. Daarop besloten de Russen om te vertrekken, aldus het bedrijf.

De Britse krant The Guardian schrijft op basis van onbevestigde berichten dat een onbekend aantal soldaten dat in de "dode zone" rondom de kerncentrale is geweest, naar een speciale medische kliniek in Belarus is gebracht.

De Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk onderschrijft de lezing van Energoatom. Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) zegt dat het de Oekraïense beweringen niet kan bevestigen en dat het de komende dagen naar Tsjernobyl wil gaan om onderzoek te doen.

Volgens Oekraïne hebben Russische troepen de kerncentrale, die ze op 24 februari in handen kregen, inmiddels verlaten. Wel zijn in de buurt van Tsjernobyl nog enkele Russische militairen gezien.

In 1986 ontplofte een van de reactoren van de kerncentrale in Tsjernobyl. Vanwege de hoge stralingsniveaus is het gebied sindsdien beperkt toegankelijk. Om het gebied voor langere tijd veilig te maken, is over de ontplofte reactor enkele jaren geleden een enorme stalen en betonnen constructie geplaatst, genaamd de Sarcofaag. De kernramp geldt nog altijd als de grootste in de geschiedenis.