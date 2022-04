Een oliedepot in de Russische stad Belgorod, op zo'n veertig kilometer van de grens met Oekraïne, is vrijdagochtend getroffen door een raketaanval. Volgens de gouverneur van de Russische regio is de brandstofopslag aangevallen door militaire aanvalshelikopters van het Oekraïense leger. Na de vermeende aanval ontstond een grote brand.

Als de beweringen kloppen, zou het de eerste Oekraïense aanval op Russische bodem zijn sinds de Russische inval in Oekraïne eind februari.

Op sociale media gaan veel (ongeverifieerde) beelden rond waarop te zien is hoe raketten vanaf kleine hoogte worden afgevuurd op het oliedepot. Ook gaan er beelden rond waarop te zien is hoe een Mil Mi-24-aanvalshelikopter overvliegt. Ook zijn er foto's en video's van een grote brand en zwarte rookwolken rond de opslag.

Volgens de Russische gouverneur raakten zeker twee arbeiders gewond bij de aanval. Desondanks verklaarde het Russische oliebedrijf Rosneft, dat eigenaar is van het depot, dat niemand gewond is geraakt. Het bedrijf zei verder niets over de oorzaak van de brand.

Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.