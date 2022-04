Met de verplaatsing van het zwaartepunt van de oorlog richting het oosten van Oekraïne, gaat het land een moeilijke tijd tegemoet. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap. In diezelfde toespraak liet Zelensky weten twee hooggeplaatste generaals te hebben ontslagen wegens verraad.

Nu de Russen rond Kyiv tot stilstand zijn gebracht, zullen de troepen zich richten op het oosten van Oekraïne, verwacht president Zelensky. Hij vreest voor "krachtige aanvallen" op onder meer Mariupol, Kharkiv en Kherson.

In zijn dagelijkse videoboodschap benadrukte Zelensky vrijdag dat "de gevechten nog niet voorbij zijn" en dat er "moeilijke dagen in het verschiet liggen". In het zuiden van het land en in het Donetsbekken is de situatie nu "extreem moeilijk", aldus de president.

Dat de Russische troepen ten noorden van Kyiv en rond de steden Sumy en Chernihiv verdreven worden, is geen reden tot opluchting, aldus de president. Er is volgens hem geen sprake van toevalligheden. "We moeten ons realiseren dat dit onderdeel is van de Russische tactiek".

Zelensky zegt te weten wat de Russen van plan zijn. "De troepen trekken weg van gebieden waar we ze verslaan en concentreren zich op andere belangrijke plekken waar het voor ons moeilijk kan zijn".

Ondertussen zou Rusland troepen verzamelen die momenteel in Georgië zijn, zodat ze kunnen helpen bij de strijd in Oekraïne. Volgens het Britse leger gaat het om zo'n twaalfhonderd tot tweeduizend militairen die worden verdeeld over drie verschillende bataljons.

Zelensky ontslaat twee hooggeplaatste generaals

In dezelfde videoboodschap liet Zelensky weten dat twee "verraders" zijn ontslagen. Het zou gaan om hooggeplaatste generaals die voor de Oekraïense veiligheidsdiensten werken. De president zei dat hij "geen tijd heeft voor landverraders".

Zelensky noemde de twee mannen bij naam. De Oekraïense president wees "antihelden" erop dat zij "uiteindelijk allemaal gestraft zullen worden". BBC News spreekt van "een zeldzame glimp van interne onenigheid" in Oekraïne.

EU en China houden top over oorlog in Oekraïne

Vrijdag staat er weer een top tussen de EU en China gepland. De EU wil van China horen dat het Rusland niet gaat helpen bij de oorlog in Oekraïne. China is volgens Brusselse bronnen bezig met een hachelijke koorddansoefening: het land wil bondgenoot Rusland uit de wind houden zonder rechtstreeks met het Westen te botsen.

Als China tegemoetkomt aan Ruslands verzoek om militaire steun en hulp bij het omzeilen van westerse sancties, dan kan China niet meer volhouden neutraal te zijn. Kiest China daar toch voor, dan heeft dat volgens de EU-bronnen ook voor het land zelf grote gevolgen.

Dan worden ook Chinese bedrijven en banken geraakt en komt de aanhoudende groei van de welvaart, waarop het bewind in Peking steunt, in het geding. Voor de Chinese economie is het Westen immers oneindig veel belangrijker dan Rusland.