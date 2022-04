Rusland verzamelt troepen die momenteel in Georgië zijn, zodat ze kunnen helpen bij de strijd in Oekraïne. Volgens het Britse leger gaat het om zo'n twaalfhonderd tot tweeduizend militairen, die worden verdeeld over drie verschillende bataljons.

Het is "hoogst opmerkelijk dat Rusland op deze manier aan versterkingen probeert te komen", schrijven de Britten over de troepenverzameling in Georgië.

Volgens het Britse leger, dat de oorlog in Oekraïne volgt met hulp van inlichtingendiensten, is dit "indicatief voor de onverwachte verliezen aan Russische zijde".

In de Georgische regio's Abchazië en Zuid-Ossetië zijn Russische militairen gelegerd sinds Rusland het land in 2008 binnenviel.