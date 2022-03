Volgens Oekraïne verplaatst het zwaartepunt van de oorlog zich richting het oosten van het land. Desondanks zorgen Russische aanvallen overal in Oekraïne nog voor slachtoffers.

De Oekraïense strijdkrachten bereiden zich voor op een nieuw Russisch offensief in het oostelijke Donetsbekken. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat de regio het voornaamste richtpunt voor de Russen is, nadat ze rond Kyiv tot stilstand zijn gebracht.

Met name het gebied Mariupol wordt nu een belangrijk slagveld. De zuidelijke havenstad wordt al sinds het begin van de invasie bijna onophoudelijk gebombardeerd.

Ook verwacht Oekraïne dat er in het gebied tussen de zuidelijke steden Izyum and Volnovakha heviger gevochten zal worden.

95 Waarom is Mariupol zo belangrijk voor Poetin?

Oorlog blijft overal slachtoffers eisen

De mogelijk toenemende gevechten rond Mariupol zijn slecht nieuws voor de plaatselijke bevolking. Sinds het begin van de invasie zijn al bijna vijfduizend inwoners van de stad om het leven gekomen, zei burgemeester Vadym Boychenko.

Nog altijd zitten er 170.000 mensen vast in de stad, die door Russische bombardementen nauwelijks meer is dan een ruïne. De mensen hebben er geen toegang tot voedsel, elektriciteit of stromend water.

Rusland zou vrijdag een humanitaire corridor willen opzetten zodat burgers kunnen ontsnappen naar het noordwestelijke Zaporizhzhia. Oekraïne heeft nog niet op dat voorstel gereageerd. In de afgelopen maand werden burgers met enige regelmaat beschoten op de 'veilige vluchtroutes'.

Donderdag zouden bij beschietingen door Russische troepen op een humanitair hulpkonvooi vlak buiten Chernihiv nog een dode en vier zwaargewonden zijn gevallen, meldden Oekraïense functionarissen op Telegram.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Westen stuurt Oekraïne meer 'dodelijke' wapens en afweergeschut

Het Westen stuurt meer dodelijke wapens naar Oekraïne, zodat dat land zich beter kan verdedigen tegen Russische troepen. Het Verenigd Koninkrijk en bondgenoten hebben dat besloten, meldt Londen.

"Er zal meer dodelijke hulp naar Oekraïne gaan", aldus de Britse minister van Defensie Ben Wallace na een conferentie met ruim dertig internationale partners. Het gaat onder meer om artillerie voor grotere afstanden, munitie en meer luchtafweergeschut.

Nederland leverde tot dusver voor ruim 50 miljoen euro aan wapens aan Oekraïne, maakte minister Kajsa Ollongren (Defensie) bekend.

Het gaat niet goed met het Nederlandse sanctiebeleid

Daar tegenover staat dat Nederland tot dusver 'slechts' 516 miljoen euro afpakte van Russen. Er werd nog helemaal geen vastgoed ingenomen en dus concludeert het kabinet dat het sanctiebeleid "beter kan". Zo moet de uitvoering en het toezicht op het beleid beter.

België bevroor al ruim 10 miljard euro aan Russische tegoeden. In Nederland kan het totaalbedrag nog flink oplopen, maar het kabinet hikt tegen juridische regelingen aan. Zo zijn er vijf superjachten in aanbouw voor Russische aannemers, maar omdat ze nog niet klaar zijn is er nog geen grond om ze in beslag te nemen. Om gebouwen van Russen in beslag te nemen, is ook een extra regeling nodig.

Poetin dreigt minder gas te leveren

De Russische president Vladimir Poetin houdt vast aan de eis dat "onvriendelijke landen" vanaf vrijdag in roebels moeten betalen voor het gas dat ze uit Rusland halen. In een net ondertekend decreet staat volgens hem dat alle contracten met landen die dat niet doen, zullen worden beëindigd.

"Niemand verkoopt ons iets gratis en wij gaan ook niet aan liefdadigheid doen", zei Poetin op de Russische televisie. Het zou betekenen dat een derde van de gastoevoer naar Europa zou kunnen stoppen. Als dat gebeurt, wordt in Nederland het gasnoodplan geactiveerd, zei een woordvoerder van het kabinet.