Nederland heeft voor meer dan 50 miljoen euro aan wapens aan Oekraïne geleverd, maakte minister Kajsa Ollongren (Defensie) woensdag bekend in de Tweede Kamer. Dat bedrag (het gaat om de boekwaarde) zal nog oplopen, want Nederland gaat door met de wapenhulp.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De minister meldde het bedrag in een debat na een toespraak van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Het kabinet kondigde voor de oorlog al aan wapens te zullen leveren. Er zijn onder meer antitankraketten, antiluchtdoelraketten en scherpschuttersgeweren naar de regering in Kyiv gestuurd.

In het begin van de wapenleveranties maakte Ollongren nog bekend welke wapenhulp werd gegeven, maar uit veiligheidsoverwegingen is het kabinet daarmee gestopt. Ook was tot dusverre niet gemeld voor welk bedrag aan wapentuig aan Kyiv was gegeven.

Nederland vangt ook steeds meer Oekraïners op

Nederland probeert net zoals andere landen ook de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op te vangen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt donderdag dat er tot dusver ruim 21.000 Oekraïners zijn opgevangen door de gemeenten. Er zijn bijna 32.000 opvangplaatsen gecreëerd.

Het aantal Oekraïners dat zich heeft geregistreerd bij gemeenten in de Basisregistratie Personen (BRP) is toegenomen. Tussen vorige week donderdag en maandag kwamen er zo'n 4.000 registraties bij. Sinds maandag zijn er bijna 6.500 nieuwe Oekraïners in de BRP.