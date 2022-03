De Oekraïense autoriteiten hebben donderdag tientallen bussen naar de belegerde havenstad Mariupol gestuurd om burgers te evacueren. Rusland heeft namelijk een staakt-het-vuren aangekondigd voor "uitsluitend humanitaire doeleinden". Ondertussen zien Britse inlichtingendiensten dat het Russische leger grotendeels actief blijft rond Kyiv.

De bedoeling is dat de burgers via een humanitaire corridor met 45 bussen naar het veiligere Zaporizhzhia reizen, een stad ten westen van het zwaar getroffen Mariupol. Eerder werden ook al afspraken gemaakt over vluchtroutes, maar die werden niet altijd nageleefd. Rusland en Oekraïne geven elkaar daar de schuld van.

De burgemeester van Mariupol zei begin deze week dat nog zo'n 160.000 mensen vastzitten in de zuidelijke havenstad, die voor de oorlog meer dan 430.000 inwoners telde. Mariupol moet volgens hem volledig worden geëvacueerd omdat er een humanitaire ramp dreigt.

Britten zeggen dat Russisch leger actief blijft rond Kyiv

De Britse inlichtingendiensten zeggen dat het Russische leger nog steeds alle posities rond Kyiv heeft gehouden en dat maar een klein aantal militairen is vertrokken. De Britten verwachten dat in de komende dagen hevige gevechten zullen plaatsvinden rond de Oekraïense hoofdstad.

Rusland had eerder deze week na onderhandelingen met Oekraïne aangekondigd zijn militairen rond Kyiv terug te trekken. Dat is volgens de Britten dus gebeurd, maar het zou om een klein aantal soldaten gaan.

De pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne claimen ondertussen de controle te hebben over bijna heel de regio Luhansk en meer dan de helft van de regio Donetsk. Voor het uitbreken van de oorlog hadden ze ongeveer een derde van beide regio's in handen. De informatie is niet onafhankelijk geverifieerd.

In het Donetsbekken vechten pro-Russische separatisten sinds 2014 tegen het regeringsleger. Enkele dagen voordat Rusland Oekraïne binnenviel, besloot president Vladimir Poetin de zelfverklaarde volksrepublieken Luhansk en Donetsk als onafhankelijke staten te erkennen.

Meer scholen opgericht voor gevluchte kinderen

In Nederland gaan Oekraïense leerlingen op steeds meer plaatsen naar speciaal voor hen ingerichte scholen of klassen. Zo opent maandag in Arnhem een nieuwe 'Oekraïneschool' en zijn deze week in Utrecht zestig scholieren op hun shkola aan de slag gegaan. Ze krijgen er een op maat gemaakt lesprogramma.

Het onderwijs op dit soort scholen wordt in een mengeling van talen gegeven. De leerlingen krijgen lessen Nederlands als tweede taal, leren Engels en krijgen voor een deel ook nog les in het Oekraïens.

Daarom hebben de scholen ook Oekraïense medewerkers aangenomen. Op de school in Arnhem, die zowel basisonderwijs als middelbaar onderwijs verzorgt, volgen sommige leerlingen ook nog online les van hun oorspronkelijke school in Oekraïne.

Oekraiense kinderen krijgen les in een lokaal op de legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp. Foto: ANP

Zelensky tegen Kamer: 'Stop met energie uit Rusland'

Zelensky heeft Nederland er donderdag toe opgeroepen de handel met Rusland te stoppen, geen energie meer uit Rusland te halen en te helpen met de wederopbouw van zijn land. Het was de eerste keer dat een buitenlands staatshoofd het parlement tijdens een formele vergadering toesprak.

"Stop met alle handel met Rusland, de energie, zodat jullie geen miljarden bijdragen aan de oorlog", richtte Zelensky zich tot de Kamerleden. Hij pleitte voor sterkere sancties.

Premier Mark Rutte heeft begrip voor de oproep, liet hij na de toespraak weten. Maar het kan niet "overnight", aldus de premier.