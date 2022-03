De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Nederland er donderdag toe opgeroepen de handel met Rusland te stoppen, geen energie meer uit Rusland te halen en te helpen met de wederopbouw van zijn land. Zelensky hield een historische toespraak in de Tweede Kamer. Het was de eerste keer dat een buitenlands staatshoofd het parlement tijdens een formele vergadering toesprak.

"Stop met alle handel met Rusland, de energie, zodat jullie geen miljarden bijdragen aan de oorlog", richtte Zelensky zich tot de Kamerleden. Hij pleitte voor sterkere sancties.

De Oekraïense president deed ook een verzoek om meer wapensteun. "Dat helpt ons bij het vechten. We moeten wapens hebben om onze steden te bevrijden." Zelensky vroeg specifiek om luchtafweer en meer stingers (verdedigingswapens). Daarnaast vroeg hij Nederland om invloed uit te oefenen op internationale instellingen om ervoor te zorgen dat oorlogsmisdaden bestraft worden. Ook hoopt Zelensky dat Nederland wil helpen met de wederopbouw van Oekraïne.

In de zaal waren ook de Oekraïense ambassadeur in Nederland, Maksym Kononenko, en de Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, Jennes de Mol, aanwezig. Zij zaten achter in de zaal, naast premier Mark Rutte en ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie).

Halverwege de toespraak bedankte Zelensky Nederland, de burgers en politici. Aan het einde richtte de Oekraïense president zich nog even tot Rutte. "Ik ben ervan overtuigd dat dit ons samenzijn in het Europese huis sterker kan maken. Met onze kracht, met onze mensen, met onze kunde om vrijheid te beschermen. Dat weet jij ook, Mark. Ons EU-lidmaatschap is van jullie afhankelijk", zei Zelensky.

Een paar weken geleden heeft Oekraïne laten weten dat het lid wil worden van de EU, het liefst via een versnelde procedure. De EU heeft deze wens ontvangen en de regeringsleiders van de 27 lidstaten hebben de kwestie meerdere keren besproken in Brussel. Rutte is tot nu toe terughoudend over het lidmaatschap en benadrukte dat een land niet versneld kan toetreden en dat een toetredingsproces "niet politiek" moet worden.

Aan het einde van zijn toespraak, die ongeveer twintig minuten duurde, kreeg Zelensky een staande ovatie van de Tweede Kamerleden en de aanwezige bewindspersonen.

Zelensky sprak over bombardement Rotterdam en MH17

Het was voor Zelensky niet de eerste keer dat hij een ander parlement toesprak. Nederland betekende voor hem de dertiende keer. De Oekraïense leider maakt zijn toespraak elke keer op maat voor het betreffende land door specifieke onderwerpen aan te stippen. Hiermee maakt hij de speeches persoonlijker, met het doel indruk te maken en meer steun te verwerven.

Zo verwees Zelensky naar de Nederlandse geschiedenis. Hij sprak over onder meer het bombardement van Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. "De Tweede Wereldoorlog begon in een land en daarna kwamen de bommen op Rotterdam. De schaduw van Rotterdam hangt boven vele Europese steden", zei hij.

Ook stipte hij het ontstaan van Nederland als staat aan. "Nederland werd opgericht voor vrijheid, democratie en verscheidenheid aan religie", zei Zelensky terwijl hij refereerde aan de Tachtigjarige Oorlog, waarin Nederland in opstand kwam tegen Spanje. Hij noemde in het bijzonder tolerantie en respect als kernwaarden die nageleefd moeten worden.

Zoals verwacht stipte Zelensky ook de MH17-ramp en de rol van Den Haag als "stad van de tribunalen" aan. "In 2014 kwam Rusland ons land binnen. Jullie voelden dat toen vlucht MH17 beschoten werd. Er is geen twijfel, dit is een onrechtvaardige oorlog. Dit is niet te vergeven."

Voorafgaand aan zijn speech verwelkomde Kamervoorzitter Vera Bergkamp Zelensky. "Op een moment als dit is er geen afstand tussen Kyiv en Den Haag", richtte ze zich tot hem. Ze sprak ook haar steun uit voor het Oekraïense bevolking.